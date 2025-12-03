快訊/賴清德最新人事命令！ 綠委李坤城回任中央黨部發言人

民進黨今（3日）召開中常會，總統兼黨主席賴清德宣布重要人事異動，組織部主任張志豪、黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍三人為備戰2026地方大選，有意投入議員選戰而辭去中央黨部職務；立委李坤城則接任黨部發言人職務。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

據中常會後轉述，賴清德在會中提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依據黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。賴清德對於辭職投入議員選戰的三人給予高度肯定，他指出這三人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動、政策的宣導，還是議題的辯護方面，都給予黨很大的幫助。

民進黨立委李坤城回任中央黨部發言人。（圖／民進黨提供）

賴清德代表中央黨部向三位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。針對新任發言人人選，賴清德宣布由李坤城接任黨部發言人。賴清德強調，李坤城中央地方歷練完整，他曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。

賴清德表示，期待李坤城回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助國勇秘書長進行黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等各項工作。此次人事調整被視為民進黨為2026地方選舉進行的重要人事布局，顯示該黨已全面啟動選戰準備。

