快訊》賴清德籲將1.25兆軍購條例付委 民眾黨點頭答應：同意院版也付委

民眾黨團總召陳清龍。（袁茵攝）

政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營擱置，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，外傳國民黨也可能自提版本，使賴清德總統今（11日）喊話，希望在野將院版一同審議，才會符合憲法。對此，民眾黨團總召陳清龍中午回應，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最最最優先法案，且民眾黨並不是擋行政院軍購條例，「我們也同意將院版條例可以付委」。

民眾黨立院黨團11日上午召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會，並於會後接受媒體訪問。

被問到賴清德呼籲在野新會期將國防預算當最最最優先法案，盼將政院版一同審議，民眾黨會不會也讓院版一同付委？陳清龍表示，民眾黨團軍購條例版本在1月30日已經付委，賴清德稍早在記者會上說，希望這會期將軍購特別條例列入最最最優先法案，這點民眾黨贊成。

陳清龍提及，為了台灣國防安全，當然要把國防軍購條例列為民眾黨最最最優先法案，而民眾黨並不是擋行政院版軍購條例，「我們也同意院版條例可以付委。」大家一起併案監督、審查，並向全國同胞表達民眾黨對台灣國防的自主重視。

媒體追問，這是否代表新會期開始後，就會跟國民黨一起談將政院版付委審查，這點有無獲得民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌同意？陳清龍說，民眾黨對國防、國家安全，堅實自己的理念跟支持，「行政院版的部分，國民黨⋯我們不用跟⋯我應該這樣表達，我們民眾黨有自己的自主，有自己的版本，我們也同意行政院版本進來一起併案審查」。

