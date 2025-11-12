快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。
賴清德昨天下午出席工業節慶祝大會前受訪，強調大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋委員是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。
賴清德進一步指出，他期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，「否則今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。
