快訊／賴瑞隆之子涉霸凌！校方最新聲明曝光：不因家長職業背景差別對待

記者洪正達／高雄報導

對於賴瑞隆之子涉入霸凌事件，校方聲明表示處理過程不因家長背景職業產生差別對待。（圖／翻攝畫面）

民進黨立委賴瑞隆之子被控霸凌3名同學引發社會譁然，目前影響範圍之大連高雄市長陳其邁在今早聯訪時也公開要求校方要「公正調查」，對此，校方正式對外說明也出爐，表示整起事件對學生、家長造成影響深感道歉，強調對學生事件的處理不會因家長的職業、身分背景有差別對待。

對此，校方所屬的義聯集團目前代轉聲明，指出學校對於學生相關事件，均依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展。對在本次事件中受到影響的所有學生，學校已啟動輔導及關懷措施， 協助學生穩定身心，繼續學習，每一位學生都應該受到同等的尊重與照顧，並在安全、 穩定的學習環境中成長。

廣告 廣告

學校對於學生事件的處理，一向秉持公平公正原則，不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待，另媒體報導家長對學校處理態度質疑，虛心接受並檢討改進，持續強化校園安全，並深化家校合作與溝通，使各項事件均能在法規架構與教育專業下獲得妥適處理。

此外，本校將持續關注學生需求，並在輔導與教育上提供最完善的支持。未來，我們將持續努力，以開放、誠懇、負責任的態度，維護安全、健康的學習環境，並與社會各界共同守護學生的成長與發展。



更多三立新聞網報導

賴瑞隆之子被控霸凌同學！不只1人…校方還原時間序證實「3人受害」

新北退休校長攀後四峰罹難！「雪羊」怒批：這場山難原本可以避免

不滿違規停車被拍！他暴怒「推車倒地害受傷」檢舉人提告結果出爐

高中屁孩惡搞！「乾燒炒麵」燒爛鍋具被索賠竟開溜…校方隔天登門道歉

