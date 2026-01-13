快訊／賴瑞隆將出戰選高雄市長！國民黨柯志恩：君子之爭

國民黨的參選人柯志恩回應。（圖／東森新聞）





民進黨2026高雄市長參選人確定由賴瑞隆出線，國民黨的參選人柯志恩今（13）日得知後回應，未來就是兩人之間的決戰，將會展開一場君子之爭。

國民黨高雄市長參選人柯志恩回應，對於其他3名民進黨參選人表達尊敬，因為他們花了這麼多時間和資源，如今勝負出來了，對於參選人們的辛苦表達尊重，也恭喜賴瑞隆，「未來就是柯志恩和賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩和新潮流的決戰。」

柯志恩坦言，綠營資源非常多，未來高雄市長選戰將以小博大、逆轉的方式來進行，因為不管是高雄結構或是民進黨所灑下的資源，強調她將以人民當靠山，透過政見和作為讓人民認同，展開君子之爭。

民進黨2026高雄市長黨內初選參選人包含邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，今（13）日上午民調結果也正式公布，由賴瑞隆以極小差距領先，民進黨發言人韓瑩說明，根據10:30的開封結果，初選民調數字最高的是賴瑞隆，預計1月21日召開中執會正式提名。也代表賴瑞隆將代表民進黨參選，對上國民黨參選人柯志恩。

