快訊／賴瑞隆8歲兒涉霸凌難滅火！ 今1430再開記者會說明
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
有意角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，8歲兒子捲入校園霸凌爭議，事件仍持續延燒。賴瑞隆5日已召開記者會道歉，但受害家長指控始終未獲直接致歉，加上更多細節曝光，引發更大社會關注。對此，賴瑞隆今（7）日下午2點半將再度出面說明。
近日，賴瑞隆被指控其小二兒子在校涉霸凌。事件發生於10月，賴瑞隆兒子在校疑似多次對同學施暴，包括追打女童至廁所，堵在門口長達12分鐘並嗆對方「出來就打死你」。受害者母親表示，孩子頭部被擊中，當時嚇到躲進廁所，卻仍遭恐嚇不讓離開，最終靠其他同學協助脫困。
除霸凌爭議外，校內更傳出賴瑞隆兒子曾「脫褲示眾」。對此，賴瑞隆回應，事後了解是兒子與男同學嬉鬧時，因起鬨才做出不妥行為，校方已依規通報性平並安排身體界線教育課程。
受害家長指控，事件初期遭校方冷處理，直到報案後才得知加害者家長身分，「壓力非常大」。賴瑞隆先前道歉時表示，孩子在足球遊戲中與同學起爭執，學校當時已介入輔導，但後續狀況似乎未完全處理，他也強調「先動手就是不對」，也自責長期投入政治工作忽略教養，會花更多時間陪伴孩子、教導尊重與同理心，並尊重校方正式調查程序。
更多FTNN新聞網報導
不只涉霸凌打人...8歲兒傳在校「脫褲」示眾 賴瑞隆：和同學嬉鬧後不妥行為
8歲兒涉校園霸凌 賴瑞隆道歉「先動手就不對」是否退選未回應
兒涉恐嚇、毆打同儕 賴瑞隆被問「是否退出高雄初選」反應曝光！
其他人也在看
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 23 小時前 ・ 55
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 2 小時前 ・ 10
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆8歲兒遭控霸凌 疑涉毆打同學、還堵廁所外恐嚇｜#鏡新聞
民進黨立委賴瑞隆的兒子涉及霸凌嗎？有家長指控，賴瑞隆的兒子毆打他的孩子頭部，還在廁所外面威脅，長達12分鐘。對此，賴瑞隆今天（12/5）公開致歉，校方也表示，已經依規定展開調查。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 5 小時前 ・ 7
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座 遠端監控揭悲劇
高雄市前鎮區昨（6日）發生聯結車男司機暴斃車內的悲劇，而全案會曝光，是因為死者的家人遲遲未見他回家，公司接獲電話後調遠端車內監視器畫面後才發現這心痛一幕。中天新聞網 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
被開違停暴怒持斧頭砍傷警 嫌犯情緒失控「犯案動機曝光」
警方指出，事發時間約在晚間8時30分，崇善路沿線商家林立，是常見的違規停車檢舉熱點。警方接獲110通報後，黃姓女警與同仁趕赴現場取締違停車輛。未料，陳姓男子接過罰單後未發一語，卻突然轉身從車內取出野營斧，對女警猛力揮砍，現場情況相當驚險。根據現場目擊店家描述，...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 2
竹科旁「一位難求」？男返家沒機車位怒踹隔壁車洩恨
日前新竹一名男子，深夜騎車回家，發現沒車位了，看到好像能喬出一點空位，於是擅自挪動隔壁機車，但移動完後，他居然直接重重敲擊對方機車後照鏡，還多次踹踢擋泥板。一切行徑都被監視器拍下，警方也以車牌追人，要找出這位隨意破壞的騎士，問他到底是什麼原因要破壞！ #竹科#機車位#擋泥板東森新聞影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
孫疑涉嫌詐騙失聯2年被遣返金門 鹹粥嬤備烘爐盼歸來
中部中心/綜合報導彰化伸港有73歲阿嬤，靠著賣鹹粥獨自拉拔孫子長大，不過愛孫兩年前失聯，後來被證實涉嫌跨境詐騙，被中國山西公安拘留，昨天傳來好消息，鹹粥嬤接到愛孫電話，表示自己已經被遣返回金門，需要相關機票住宿費用，鹹粥嬤趕緊匯款給愛孫，並且已經準備烘爐，要讓孫子過火去霉運。孫疑涉嫌詐騙失聯2年被遣返金門 鹹粥嬤備烘爐盼歸來(圖/民視新聞)鏡頭前，難掩激動情緒，眼眶泛淚，她是彰化73歲的鹹粥嬤，靠著賣鹹粥，獨自拉拔孫子長大，不過她的愛孫兩年前出門後下落不明，疑似涉嫌詐騙被中國山西公安拘留，並且在山西服刑，日前中國公安，無預警將柬埔寨詐團台籍嫌犯，透過小三通遣返金門，其中就包含鹹粥嬤的愛孫。鹹粥嬤愛孫疑似涉嫌詐騙被中國山西公安拘留並且在山西服刑 日前無預警透過小三通被遣返回金門(圖/民視新聞)鹹粥嬤盼了兩年，終於等到寶貝金孫，打電話報平安，她在家中備好烘爐，期待愛孫返家，過火去霉運，鹹粥嬤說，這兩年真的過的很煎熬，也曾頂著寒風賣粥，只為了籌措旅費，希望能到中國，看一眼孫子。鹹粥嬤已將機票住宿費用完成電匯 愛孫必須走完司法流程才能返家團圓(圖/民視新聞)鹹粥嬤熬了兩年，終於盼到希望，已經先把機票住宿費用，電匯完成返台，必須走完司法流程，愛孫才能返家團圓。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：愛孫涉詐騙失聯2年被遣返 彰化鹹粥嬤備烘爐盼歸來 更多民視新聞報導雲林獼猴群"飛越"電網找食物 彰化大鴕鳥卡大排爛泥中鹹粥嬤愛孫回台？中國突遣返涉詐10台人 名單見「彰化黃男」悚! 陸軍彰化砲擊演練出包 "榴彈射偏"波及3戶民宅民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
孫涉詐被中國拘留近一年終返家 鹹粥嬤：回來就好
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣伸港鄉的「鹹粥阿嬤」一手帶大的19歲愛孫黃姓男子，年初因為涉及詐騙，被中國山西省公安拘留，過了將近一年，中國透過小三通金廈航線將黃姓男子遣返回台，祖孫終於團聚，兩人見到面激動相擁，鹹粥阿嬤也特別準備過火的烘爐跟豬腳麵線迎接愛孫回家，面對鏡頭說「非常開心，回家就好」。19歲黃姓男子終於回家了，第一件事就是緊緊抱住阿嬤，祖孫兩人終於見到面，阿嬤面對鏡頭，臉上的笑容藏不住，鹹粥阿嬤VS.記者說：「有開心嗎？，有，非常開心，終於回來了。」除了準備過火的烘爐，阿嬤也端出大碗的豬腳麵線，給孫子吃要幫他消災解厄。彰化伸港這名73歲鹹粥阿嬤，靠著賣鹹粥把19歲孫子黃姓男子拉拔長大，但黃姓男子前年出國到泰國後就此失聯，後來輾轉又到寮國柬埔寨，最後因為涉詐，被中國公安居留在山西，當時鹹粥阿嬤想去中國救愛孫，天還沒亮頂寒風擺攤籌旅費，如今過了了兩年多，黃姓男子終於平安回家。黃姓男子說：「朋友說那邊薪水工作比較高，去了之後才發現說，跟自己想的不一樣，那邊都是做一些違法的事情。」這趟工作出國，不只根本沒賺到錢，工作出錯還會被體罰，後來又在中國被拘留將近一年，黃姓男子回想這趟國外行根本不值得。黃姓男子說：「天下沒有白吃的午餐，所以不要輕易的去相信，不是人過的地方。」鹹粥阿嬤說：「回來就好，回來大家就開心了。」祖孫倆終於團圓，兩人激動相擁，鹹粥阿嬤心中的大石終於卸下，對於回家怎麼想，黃姓男子來感嘆，黃姓男子說：「還是台灣好。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
憂入監母沒人顧 前男友兩度闖店 潑灑汽油、噴滅火器
新北市三重一間理髮廳連續遭到暴力滋擾，一名40歲蔡姓男子因不滿前女友家拒絕支付其母親生活費，竟兩度闖入店內鬧事。男子不僅噴灑滅火器、使用鐵撬砸毀店內設施，甚至潑灑汽油，嚴重危害公共安全。事件發生時正值學生下課時間，許多學生目睹這驚險一幕。警方調查發現，該男子因案即將服刑，擔心母親無人照顧而做出過激行為。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
醫療網紅家中搜出毒品.吸食工具 警移送法辦追來源
新北市 / 綜合報導 新北市29歲吳姓女子，在社群分享許多醫美畫面，號稱可以諮詢相關業務，不過警方在她住家，查獲她持有二級毒品與吸食工具，全案依毒品罪嫌，將她移送法辦。畫面上可以看到，這名吳姓女子在社群擁有1萬3千多名粉絲，號稱自己是「醫美全能魔術變臉王」，服務全台灣上萬名客人，還分享許多華麗的裝扮與精緻的妝容，形塑光鮮亮麗的網紅形象，不過新莊警方掌握線報，她疑似持有毒品，向法院申請搜索票獲准後，果然在三重區女子的住處，查到第二級毒品大麻煙彈與吸食工具，吳姓女子辯稱都是自己使用，警方將她移送地檢署偵辦，後續也將持續追查毒品來源。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
假冒鄰居傳LINE搭訕推投資 刑事局：詐騙手法
（中央社記者劉建邦台北6日電）刑事局今天說，詐騙集團近期假冒鄰居以裝潢等為由，透過LINE搭訕民眾，之後每天噓寒問暖拉近關係，最後稱可提供穩賺不賠的投資管道，此為詐騙手法，民眾應注意。中央社 ・ 20 小時前 ・ 1
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 134
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 144
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 18
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 7