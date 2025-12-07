快訊／賴瑞隆8歲兒涉霸凌難滅火！ 今1430再開記者會說明

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

有意角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，8歲兒子捲入校園霸凌爭議，事件仍持續延燒。賴瑞隆5日已召開記者會道歉，但受害家長指控始終未獲直接致歉，加上更多細節曝光，引發更大社會關注。對此，賴瑞隆今（7）日下午2點半將再度出面說明。

賴瑞隆8歲兒子被控在校涉及霸凌同學，並傳出曾做出「脫褲示眾」的不雅舉止，校方已經依規定通報性平。（圖／記者許詠晴攝）

近日，賴瑞隆被指控其小二兒子在校涉霸凌。事件發生於10月，賴瑞隆兒子在校疑似多次對同學施暴，包括追打女童至廁所，堵在門口長達12分鐘並嗆對方「出來就打死你」。受害者母親表示，孩子頭部被擊中，當時嚇到躲進廁所，卻仍遭恐嚇不讓離開，最終靠其他同學協助脫困。

除霸凌爭議外，校內更傳出賴瑞隆兒子曾「脫褲示眾」。對此，賴瑞隆回應，事後了解是兒子與男同學嬉鬧時，因起鬨才做出不妥行為，校方已依規通報性平並安排身體界線教育課程。

受害家長指控，事件初期遭校方冷處理，直到報案後才得知加害者家長身分，「壓力非常大」。賴瑞隆先前道歉時表示，孩子在足球遊戲中與同學起爭執，學校當時已介入輔導，但後續狀況似乎未完全處理，他也強調「先動手就是不對」，也自責長期投入政治工作忽略教養，會花更多時間陪伴孩子、教導尊重與同理心，並尊重校方正式調查程序。



