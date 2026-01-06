快訊／賴譴責沒用 藍白六度封殺1.25兆軍購

▲立法院程序委員會在藍白人數優勢下，表決通過將國防特別預算暫緩列案。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德在元旦談話中，譴責藍白立委，迄今不審總預算，也不讓1.25兆國防特別預算付委，批藍白正事不做，反而要彈劾他。不過立法院程序委員會在元旦後首度開會，今（6）日仍在藍白立委人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案。這是藍白第六度封殺國防預算。

特別的是，今天民進黨立院黨團總召柯建銘也到場坐鎮，會前也與國民黨團書記長羅智強互相致意，但仍無法讓總預算、國防預算付委審查。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，國民黨與民眾黨多次阻擋總預算與相關計畫，若延宕，長照、出院準備期縮短、科技輔助設備補助等措施將無法實施。她強調，長照經費已從馬英九時期50億增至賴清德政府1100億，涉及長輩、新生兒及青年福祉，但在野黨阻擋讓人民受影響，「這些計畫是你們擋下來的，是你們不給人民的」，呼籲在野黨正視責任。

羅智強批評民進黨三大遺憾，首先是賴清德未兌現競選承諾，未到立法院針對1.25兆特別軍購進行國情報告；其次，賴與行政院長卓榮泰不依法編列軍公教加薪及退休保障預算，讓立法院審查困難；第三，民進黨立委林宜瑾提案的「兩國條例」，送案後卻用立可帶塗銷處理，未交程序委員會審查。羅智強批評民進黨只會喊保台、抗中，但卻都只是嘴巴說說。

民進黨立委沈伯洋說，國民黨批評賴清德未到立法院報告國防預算及總預算「錯亂且政治操作」，程序委員會僅負責法案的掛號，審查應在國防外交委員會進行，國防部可在委員會說明各項採購細節，但國民黨卻混淆議題，呼籲讓總預算與國防預算按程序審查，保障憲政秩序與討論透明。

經表決後，總預算案與特別預算案都遭封殺。此外，今天程序委員會也出現插曲，有兩名外籍人士今出現在會議室，但因無相關證件，雖然民進黨立委林楚茵助理稱，是想進會議室旁聽，但事先也未經申請，最後仍被議事人員請出會議室。

