快訊／《購物狂的異想世界》作者蘇菲金索拉腦癌病逝！ 享年55歲

蘇菲金索拉生前仍努力抗癌。（翻攝sophiekinsellawriter IG）

以《購物狂》（Shopaholic）系列紅遍全球的英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella，本名Madeleine Sophie Wickham）10日驚傳病逝。家屬證實，她因腦癌病逝，享年55歲。

家屬悲痛證實病逝消息

金索拉的家屬稍早在她的官方IG發布消息，透露她於2022年被診斷出侵略性腦癌，近日病情急轉直下，於今日早晨安詳離世。聲明寫道：「我們心碎地宣布，我們摯愛的蘇菲（也叫Maddy、也叫Mummy）今晨離開了我們。她走得很平靜，最後的時光充滿她最熱愛的事物，包括家人、音樂、溫暖、聖誕與喜悅。」

廣告 廣告

家屬貼出蘇菲金索拉的照片，宣布離世消息。（翻攝sophiekinsellawriter IG）

家屬表示：「我們難以想像沒有她的光亮，也無法想像失去她那份熱愛生活的能量。儘管疾病殘酷無情，蘇菲卻以難以想像的勇氣面對。她認為自己很幸運，有這麼棒的家人朋友，也有幸擁有令人難以置信的寫作生涯。她從不把任何事視為理所當然，對所有愛她的人都心懷感激。失去她，讓我們心碎不已。」

從金融記者跨入文壇 寫出全球暢銷系列

根據《BBC》報導，金索拉在24歲仍任職金融記者時，以本名出版處女作《The Tennis Party》，獲得好評並躍上暢銷榜前十，其後再以本名陸續出版6部小說。直到5年後，她改以「蘇菲金索拉」的筆名推出《購物狂的異想世界》（The Secret Dreamworld of a Shopaholic），憑藉貼近生活、節奏明快的敘事風格迅速走紅，奠定她在浪漫喜劇文壇的地位。

《購物狂的夢想世界》被翻拍成電影，由艾拉費雪主演。（翻攝IMDb）

金索拉的作品在60多個國家銷售超過5,000萬冊，被翻譯成40多種語言。其中以《購物狂》系列最具代表性，小說中的主角「貝琪布魯姆伍德」（Becky Bloomwood）深受全球讀者喜愛。系列前兩部作品更於2009年翻拍成電影《購物狂的異想世界》（Confessions of a Shopaholic），由澳洲女星艾拉費雪（Isla Fisher）主演，讓故事登上大銀幕。

除了《購物狂》系列，金索拉還創作多部暢銷小說，包括《我的A級秘密》（Can You Keep A Secret?）、《家事女神》（The Undomestic Goddess）等。她最後公開出版的作品，是2024年10月推出的中篇小說《What Does It Feel Like?》，以動人與幽默並陳的筆法，記錄她在接受腦部手術後，面對癌症的心路歷程。

出版社悼念表示：「金索拉以機智、情感深度與社會洞察力，重新定義並提升浪漫喜劇文學。她獨特的聲音跨越世代與地域，陪伴無數讀者。」

更多鏡週刊報導

威廉王子重逢「30年前暗戀對象」！ 當年被黛妃整到「臉紅跌下樓梯」

連勝文兒子出國比賽！蔡依珊曬天倫照 見一幕有感：我好累，但心很滿

凱特王妃揪3子女「藍綠配」！7歲路易王子缺牙笑容復刻媽咪 「可愛筆跡」融化粉絲