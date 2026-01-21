快訊／走斑馬線過馬路！台北男遭迴轉車撞倒…又遭賓士車輾壓慘死路口

社會中心／台北報導

台北市建國北路高架橋下發生死亡車禍，65歲行人吳男過馬路挨撞斷魂。（圖／翻攝畫面）

台北市建國北路高架橋下發生死亡車禍，今日（21日）晚間7時許，一名65歲吳姓男子在斑馬線上過馬路時，遭一輛迴轉的休旅車碰撞倒地，隨後又遭同向行駛的另一輛賓士輾過，吳男當場失去生命跡象，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。

台北市建國北路高架橋下發生死亡車禍，65歲行人吳男過馬路挨撞斷魂。（圖／翻攝畫面）

今日晚間7時22分許，休旅車駕駛陳男從建國北路高架橋下迴轉道東轉南時，碰撞走在斑馬線上的行人吳男，吳男倒地後又遭同向由詹男駕駛的賓士車輾過，因傷勢嚴重，送醫不治。

廣告 廣告

警方表示，兩名肇事駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。警方也呼籲，駕駛車輛行經行人穿越道時，應禮讓行人，以維交通安全。

更多三立新聞網報導

台東市區孤獨死！「頂樓飄惡臭」出動雲梯車破窗…驚見屋主死亡多時

路口超車撞上右轉休旅車！桃園23歲外送員當場噴飛…肉身撞電桿斷魂

高中生在北捷車廂內「亮剪刀」！乘客嚇壞按鈴通報…警火速逮人

彰化竹塘瓦斯行大火！瓦斯桶燒到焦黑…「烈焰沖天」驚悚畫面曝

