快訊／走斑馬線過馬路！台北男遭迴轉車撞倒…又遭賓士車輾壓慘死路口
社會中心／台北報導
台北市建國北路高架橋下發生死亡車禍，今日（21日）晚間7時許，一名65歲吳姓男子在斑馬線上過馬路時，遭一輛迴轉的休旅車碰撞倒地，隨後又遭同向行駛的另一輛賓士輾過，吳男當場失去生命跡象，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。
今日晚間7時22分許，休旅車駕駛陳男從建國北路高架橋下迴轉道東轉南時，碰撞走在斑馬線上的行人吳男，吳男倒地後又遭同向由詹男駕駛的賓士車輾過，因傷勢嚴重，送醫不治。
警方表示，兩名肇事駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。警方也呼籲，駕駛車輛行經行人穿越道時，應禮讓行人，以維交通安全。
更多三立新聞網報導
台東市區孤獨死！「頂樓飄惡臭」出動雲梯車破窗…驚見屋主死亡多時
路口超車撞上右轉休旅車！桃園23歲外送員當場噴飛…肉身撞電桿斷魂
高中生在北捷車廂內「亮剪刀」！乘客嚇壞按鈴通報…警火速逮人
彰化竹塘瓦斯行大火！瓦斯桶燒到焦黑…「烈焰沖天」驚悚畫面曝
其他人也在看
響應愛心公益園遊會 永慶房屋暖心相伴弱勢家庭
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 讓弱勢家庭也能溫暖過新年，台北市議員秦慧珠與台北市城市發展交流促進會於日前舉辦「2026寒冬送暖送愛心活動」，匯集各界愛心力量，規劃健康檢查、義剪、美食小吃及互動遊戲等服務攤位，關懷松山區、信義區的弱勢家庭。發揮「社區好鄰居」精神，永慶房屋贊助30頂活動帳篷，也設置攤位活動，為地方注入滿滿的關懷與溫暖。 「寒冬送暖送...匯流新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
從菜市場到晶圓廠 標準局量測護民生、產業
[NOWnews今日新聞]時間、長度、重量而，這些是日常生活都會使用標準，而在守護國內標準精確度的正是經濟部標準局。標準局今（21）日說明，迄今已完成17項領域、133套國家最高量測標準，獲得102個...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
鼓勵學生以文字分享誠實價值 永慶誠實徵文比賽台南徵件起跑
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」再次開跑，去年首度在台南舉辦便獲得各界肯定，今年由永慶慈善基金會主辦、聯合報承辦，台南市政府教育局擔任指導單位，永慶加盟四品牌贊助，邀請台南市國小中年級、高年級和國中學生，用文字分享自身誠實的故事與體悟。 徵文比賽以「誠實」為核心主題，鼓勵學生從自身經驗出發，藉由書寫與反思的過程，...匯流新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
最新／基隆南榮公墓濺血！清潔人員遭仇家猛刺 左胸中刀吐血搶救中
即時中心／廖予瑄、許雯絜報導基隆市南榮公墓今（21）日下午驚傳砍人案！一名年約40多歲的男性外包清潔人員疑似與仇家發生衝突，雙方在倉庫內大打出手，過程中，嫌犯竟拿出刀子猛刺清潔人員；造成他左邊胸口中刀、出現血胸及吐血情形，目前已送往醫院搶救，詳細情形還有待進一步釐清。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
新北體育預算 侯加碼至34億
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市體育局二十一日以「新北起點到世界頂點─運動人才培育」在市…中華日報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
民眾黨提名10人選議員 許甫、吳怡萱戰北市 黃國昌「2金釵」林子宇、陳怡君選新北
民眾黨21日舉行中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第四波議員提名名單，10位被提名人包括：基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝；台灣民眾黨主席黃國昌強調，提名的每位夥伴都是強棒、即戰力，具備紮實的專業背景，更有完整的實務歷練與豐沛服務熱忱，期勉未來要繼續努力深耕基層、貼近民意，以最大的努力回應民眾期待、爭取鄉親朋友的支持，用行動把地方的問題一項項解決，讓家鄉一步步變得更好。黃國昌強調，面對民進黨政府的違法濫權，民眾黨更要以120分的努力對台灣人民負責、積極解決問題；每位參選人爭取讓自己成為最好的選擇。民眾黨已正式公布2026顧台灣9支箭政策綱領，內容涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，讓人民站得更穩、活得更好、走得更遠。黃國昌說，同時與中國國民黨的共同政見進度也在推進中，兩黨智庫持續密集磋商，將盡快向各界報告；在野始終秉持「服務對象是所有人民」的核心精神，基於政策與台灣好新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
周玉蔻力挺鄭麗君參選台北市長 稱其談判成功展現政治態度與哲學
[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻今（21）日在臉書發文，強烈支持行政院副院長鄭麗君代表民進黨參選台北市長。她以鄭麗君在台美關稅談判中的成功領導為例，強調這不僅是選舉策略，更是展現政治態度、信念與哲學，超越勝敗的層次。隨著2026年地方選舉逼近，此言論引發政壇關注，鄭麗君被視為民進黨潛力人選。 周玉蔻在貼文中指出，做政治如同打選戰，就像當兵等待上戰場。她回顧總統蔡英文過去選舉經歷，包括2010年選新北市長輸給朱立倫11萬票，以及2012年總統大選輸給馬英九80萬票，強調兩度落選反而鍛鍊出加倍韌性，這是從政的精髓。周玉蔻表示，她十分尊重鄭麗君的個人選擇，但批評那些認為鄭麗君是「人才」，不該「糟蹋」在台北市，或稱台北市「天龍國」不值得好市長的說法「荒唐至極」。 周玉蔻進一步建議，民進黨主席賴清德應從政情環境、人選競逐、政治人物使命感、民進黨執政命脈，以及台灣長程發展危機與契機等角度，誠懇與鄭麗君討論、思辨，相信能說服她點頭參選。她強調，一位成功的對美對等關稅談判領導人，代表執政黨參選首都市長，是一種向世人展現的信念，已超越選舉勝敗，昇華為哲學與生命價值。 周玉蔻論點呼應近期政壇動態。新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 3
外交部發言人蕭光偉 (圖)
外交部發言人蕭光偉20日於例行記者會回應，遭滯留阿布達比的陳姓民眾，順利返台的處置經過。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
官股開始主導國票金 何志強傳出任國票證董事長
國票金控改選戰火不僅延燒至股東結盟，也迅速反映在人事布局上。熟知內情人士向《鏡報》透露，官股陣營近期已開始主導局勢、出手穩盤。上週五已先行讓國票證券副董事長陳冠如恢復公文核決權，並傳出下週三、1月28日國票金控董事會將進行關鍵人事調整，為不久後的董監事改選提前鋪路。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市國小消防護照20年發出9.4萬本 強化防災意識
新竹市府從95學年度起，針對國小四年級學童開辦消防護照認證闖關活動，今年邁入第20年，已發出超過9.4萬本消防護照，透過小小消防護照防災手冊中有關地震與火災的緊急應變口訣，讓國小學童建立正確消防安全觀念，並提升災害應變能力。消防局表示，從95學年度起攜手竹市35所公私立國小，針對國小4年級學童全面推自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
先進半導體製程集中台灣 美財長示警：構成全球「系統性風險」
美國財政部長貝森特，在瑞士達沃斯經濟論壇警告，全球先進半導體製造高度集中在台灣，是對全球經濟最嚴重的系統性風險，恐怕會造成「近乎末日」的衝擊。（葉柏毅報導） 綜合外電報導，貝森特1月20日在瑞士中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
結婚多年懷不上！36歲女靠1招「1次就中」 驚喜生下3胞胎
一名36歲女子結婚後始終無法懷孕，最後求診中國醫藥大學新竹附設醫院，透過抽血檢查卵巢卵子庫存量（AMH）僅0.9，遠低於正常值2，在嘗試兩次自然受孕失敗後，改採試管嬰兒療程，一個月取卵2次，一次就中，並且成功生下三胞胎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台灣大「線上祈福點燈」首度納入泰國四面佛
(記者謝政儒綜合報導)農曆年倒數計時，想求平安不用再頂著寒風排隊。即日起至 2 月 9 日止，透過台灣大哥大「線上祈福點燈平台」，動動手指就能預約一整年好運，一鍵搞定來自大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮，與首度...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
補齊環島電網最後一哩路 台電盼攜手推動「蘇花安」電網共構
台電近年持續推動環島電網串連，台電21日說明，目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接；台電正積極研議與交通部合作，希望能將電網納入蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，藉此完成環島電網，提升東部電網韌性。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
白俄加入加薩和平理事會 繼續改善對美關係
（中央社莫斯科20日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯今天簽署協議，加入由美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」。這是他面臨多年國際孤立後，逐步改善對美關係的最新一步。中央社 ・ 18 小時前 ・ 1
中職／中信兄弟公布背號異動！李振昌改穿21號原因曝
中職／中信兄弟公布背號異動！李振昌改穿21號原因曝EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
【攜手前同事】前《魔獸世界》製作人宣佈加盟《英雄聯盟》MMO 開發團隊
在經歷了漫長的等待後，Riot Games 終於針對旗下計劃中的《英雄聯盟》多人線上遊戲版公開了最新的近況更新，證實了來自《魔獸世界》的前開發者 Raymond Bartos 將會正式加盟本作上報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
消息人士：美國將裁減約200個駐北約職位
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）3名知情人士本週表示，美國計畫削減派駐於數個北大西洋公約組織（NATO）關鍵指揮中心的人員數量，此舉恐加深歐洲各國疑慮，擔心華府對該軍事同盟的承諾有所動搖。中央社 ・ 10 小時前 ・ 1
停車改革數位治理 盧秀燕市長要求政府機關帶頭釋出車位
台中為全台第二大城市，停車需求龐大。市長盧秀燕今（20）日主持市政會議要求政府機關帶頭釋出車位，盧市長說，用數位工具提升效率，讓停車更好找、更公平、更好用。未來，台中會持續以市民需求為核心，引導科技創中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國財政部連發貸款貼息政策 擴內需促投資
（中央社記者張淑伶上海20日電）中國財政部聯合多部門今天發布5個政策文件，針對個人消費貸款、設備更新貸款、中小微企業貸款等提供利息補貼，目的是降低個人消費信貸成本和企業融資成本，促進消費和投資。中央社 ・ 1 天前 ・ 2