快訊／赴韓旅遊注意！首爾地鐵12/12開始大罷工

準備到南韓旅遊民眾要注意！首爾地鐵恐上演史上「最大規模罷工」，營運1至8號線的首爾交通公社3大工會陸續宣布，將於12月12日發動全面罷工。首爾各地從下月12日開始，將會舉行各種聖誕活動，再加上中國旅客「不飛日本改飛韓國」，首爾年末交通恐陷入大亂。

根據《韓聯社》報導，第1工會昨（25）日召開記者會指出，「薪資倒退已成現實」，強調若不保障員工安全與合理薪資，將發動全面罷工。今（26）日，被稱為「MZ工會」的第3工會也宣布加入，與第1工會同一天發動總罷工，更強調「首爾市若持續無視員工訴求，罷工是唯一選擇」。

目前，首爾交通公社正與3個工會分別談判中。事實上，第1工會占整體員工的57.4%、第2工會占16.4%、第3工會占12.6%，3個工會的罷工投票皆已通過，已取得合法罷工權，第2工會也正在討論，於12月中旬加入罷工行列。若罷工成真，恐對首爾年末交通造成嚴重衝擊。





