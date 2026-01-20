快訊／趙少康亮票案宣判 緩刑2年、拘役55天、易科罰金5萬元

媒體人趙少康2025年7月26日罷免案投票日，遭控亮票給媒體拍攝，台北地檢署依違反選罷法起訴，台北地方法院今天宣判。（圖：張柏仲攝）

媒體人趙少康2025年7月26日罷免案投票日，遭控亮票給媒體拍攝，台北地檢署依違反選罷法起訴，並求處重刑。台北地方法院今天（20日）宣判。趙少康緩刑2年、拘役55天，易科罰金新台幣5萬元。

檢方指控，趙少康2025年7月26日上午在大安國中投票所領取罷免票並完成圈定，將罷免票平舉胸前讓圈定內容供媒體拍攝，隨後將罷免票自胸前放下，再次供記者拍攝才將罷免票投入票匭。檢方認定，趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，建請法院審酌趙是知名公眾人物，於罷免投票過程中刻意違反規定，予以從重量刑。

廣告 廣告

趙少康表示，投票當天大安國中二樓有三個投票所，本來記者不可進入，也和立委羅智強與媒體說好，但選務人員還是讓媒體進入。趙少康說，罷免票小小的，與選舉票不同，如折疊會暈開，他真的沒有聽到選務人員制止，事後向媒體查證，記者也說沒聽到，以他個性有人制止不會不聽勸。

趙少康說，檢察官說他「故意」、「兩次」亮票，他擔任議員、立法委員多年，所謂禁止亮票是基於怕報復、賄選兩個理由，他沒有必要亮票，而且，一次罷免30多個立委，他的立場大家都知道，也無亮票必要。趙少康除認罪外，也反駁檢方指控，稱自己犯後態度很好；第一時間即認錯，保證不再犯。

台北地方法院今天宣判。趙少康緩刑2年、拘役55天，易科罰金新台幣5萬元。

中廣提醒：未經判決確定前，應視為無罪。