快訊／趙少康大罷免亮票遭起訴！ 北院揭曉一審結果

趙少康。（圖／本刊資料照）

大罷免在去年7月26日落幕，當日中國廣播公司前董事長趙少康在投票過程中，主動亮票給媒體進行拍攝，遭到大安分局警方依法送辦。台北地檢署在去年依選罷法起訴趙少康，並於同年的12月31日首度開庭，當時趙少康就表示會認罪，認為自己的行為是不對的。全案於今（1月20日）審結，法官宣判拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，需在宣判6月內向國庫繳5萬元，得上訴。

回顧整起事件，去年7月26日大罷免投票時，趙少康因為主動亮票給媒體拍攝，遭到大安分局的警方依違反選罷法移送至台北地檢署進行偵辦。當天晚上，趙少康本人就曾在媒體群組發聲明表示，投票時有看到記者，不小心把背面當成正面展示，他的政治立場外界都很清楚，此舉只是一時失誤，並承認這是錯誤示範。

台北地檢署認為，趙少康明有選務人員提醒應將票折好，且現場有多家媒體進行拍攝，但趙少康仍將罷免票供記者拍攝，當下選務人員也有提醒不得亮票，但趙少康在將票投入之際，再次亮票，檢方指責趙為公眾人物，且多次參與重要公職人員選舉，對不得亮票一事應知甚詳，事後卻辯稱不是故意，態度顯不足取，建請法官從重量刑。

