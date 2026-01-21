快訊／跌破10度！15縣市低溫特報「5地非常寒冷」凍到明晚

記者柯美儀／台北報導

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，中央氣象署於今（21）日11時18分發布低溫特報，提醒今上午至明晚上部分地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

低溫特報縣市。（圖／氣象署）

＊橙色燈號2（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣

＊黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣

氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，夜晚清晨台南以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率。預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。

氣象署說明降雨方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

