快訊／跌破10度！17縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」

記者蔣季容／台北報導

17縣市低溫特報。（圖／氣象署）

外出記得保暖！中央氣象署今（8）日11時29分發布低溫特報，指出強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；今晚至明（9）晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，影響時間為08日上午至09日上午。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市

黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

氣象署提醒，今日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、其他山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

