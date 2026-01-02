快訊》跌破10度 18縣市低溫特報 凍到明晚

今天受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，有10度以下氣溫發生機率，中央氣象署上午針對18縣市發布低溫特報，其中苗栗以北及宜蘭地區達橘色燈號，今天至明天（3日）晚上局部地區非常寒冷。

氣象署上午11點發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；盡量避免長時間逗留在寒冷環境，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病。

氣象署表示，今入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷的時段，中部以北及宜蘭低溫普遍在10至12度，沿海局部地區及近山區平地下探8、9度。

氣象署指出，明天一整天各地仍相當寒冷；周日（4日）清晨受輻射冷卻影響，氣溫偏低，白天強烈大陸冷氣團稍微減弱，氣溫逐漸回升，各地多雲到晴；下周一（5日）另一波大陸冷氣團南下，下周二至周四（6至8日）中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚冷，苗栗以南日夜溫差大。

