快訊／跌破10度！7縣市低溫特報 冷到明晚
記者蔣季容／台北報導
好冷！中央氣象署今（20）日10時44分發布低溫特報，指出今日強烈大陸冷氣團南下，明日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，影響時間為20日下午至21日晚上。
橙色燈號（平地最低氣溫10°C以下且連續24小時平地氣溫12°C以下）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣
黃色燈號（平地最低氣溫10°C以下）：苗栗縣、金門縣
氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
氣象署提及，明日強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。
