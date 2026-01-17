快訊／跟投共洩密案有關？中天主播「馬德」羈押禁見 橋檢回應了

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導

高雄橋頭地檢署今（17）日指揮高雄市調查處，前往中天電視台記者、綽號「馬德」的林宸佑住處搜索並拘提到案，帶回高雄偵訊。檢方指出，林宸佑疑涉收受中國大陸資金，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早裁定羈押禁見。也傳出此案跟橋頭地檢署近期偵結的海軍陸戰隊洩密案相關，但檢方僅回應「不予證實」。

中天電視台記者、綽號「馬德」的林宸佑遭羈押禁見。（圖／林宸佑臉書）

據了解，檢調掌握情資顯示，林宸佑疑似收受中國大陸財物。辦案人員昨（16）日已北上搜索其台北租屋處，並展開後續偵辦，目前正釐清相關金流、具體事證，並調查是否曾利用媒體從業身分執行特定任務。此案已偵辦數月，期間包含跟監蒐證及金流掌握。

值得注意的是，《東森新聞》報導，同案另有4名被告，身分仍待確認，法院正陸續召開羈押庭審理中。外界關注本案是否與橋頭地檢署近期偵結的海軍陸戰隊洩密案相關，對此橋檢僅表示「不予證實」。

至於該起陸戰隊案件，檢方已依違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及洩密罪對陳姓中士提起公訴，並建請法院從重量刑。橋檢強調，林宸佑是否與前案存在關聯，仍待進一步釐清，相關細節將於偵查進度成熟後再行說明。

