快訊／跨年出門要帶傘！4縣市豪、大雨特報 一路下到晚上

生活中心／朱祖儀報導

氣象署發布豪、大雨特報。（圖／氣象署）

受到東北季風影響，中央氣象署今（31）日針對4縣市發布豪、大雨特報，表示基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，將從今日上午持續到晚上，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報：基隆市、新北市

大雨特報：台北市、宜蘭縣

另外溫度方面，氣象署預報員林定宜提醒，今天北部、東半部高溫僅19至20度，其他地區為24至26度，西半部及東半部低溫僅17度，中南部要留意日夜溫差大。

林定宜指出，強烈冷氣團將在元旦報到，週五晚間至週六清晨是最冷時刻，西部及東半部低溫下探10至11度，花東地區也只有13至14度，局部近山區更有機會降至6度。由於週四、週五水氣偏多，因此週五北部、東北部1500至2000公尺高山，及中部、東部3000公尺以上高山有局部降雪或結冰機率。到了週日冷氣團將減弱，各地氣溫將回升。

