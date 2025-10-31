快訊／跨年和Jolin狂歡！蔡依林宣布連唱3天 邀12萬名信徒共赴慾望
「愉悅之母」Jolin2025年底降臨臺北大巨蛋，以「PLEASURE」之名親手打造大型華麗奇幻的「人間樂園」，將於2025/12/30、12/31及2026/1/1 一連三天邀12萬名信徒共赴慾望的極致感官之旅，一同用愉悅啟程、以高潮迎接最震撼的世紀狂歡。
Jolin蔡依林在〈D.I.Y〉MV「破殼重生」的畫面成真，重磅宣布將於2025/12/30、12/31及2026/1/1 一連三天「攻蛋」登上臺北大巨蛋舉辦由國泰世華銀行冠名贊助，星宇航空為官方指定航空，台灣大哥大、vivo、海昌隱形眼鏡共同贊助的《國泰世華銀行 Jolin 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》演出。
「愉悅之母」Jolin蔡依林公布優先購票資訊。（圖／凌時差提供）
《國泰世華銀行 Jolin 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》公布優先購票資訊，國泰世華CUBE信用卡卡友可提前於11/22（六）上午10:00優先購票（每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止）、中午12:00台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），而下午2:00-晚上10:00 開放Jolin官網會員限量優先購票，11/23（日）中午12:00則將全線盛大開票，購票請洽「KKTIX售票系統」。
「愉悅之母」Jolin蔡依林此次《PLEASURE》系列全新巡演配合臺北大巨蛋四萬人場地規模，特別精心打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台。（圖／凌時差提供）
繼五年前「UGLY BEAUTY世界巡演」成功開創空前未有的國際視野與魔幻感官世界，此次《PLEASURE》系列全新巡演配合臺北大巨蛋四萬人場地規模，特別精心打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓Jolin不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她華麗氣場的舞台震撼。
此外，更再度邀來—澳洲雙人導演 Ashley Evans 與 Antony Ginandjar 所領軍的 Squared Division 團隊操刀，此次二度與Jolin攜手合作，誓言以更大膽前衛的創意，結合頂級視覺藝術、時尚與極致舞台美學，打造出專屬於「愉悅之母」的震撼華麗音樂宇宙。
首次登上四萬人大巨蛋開唱的Jolin特別預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」
提及這次演唱會以「人間樂園」為主題的緣由，Jolin透露先前歐洲旅遊時，偶然間看到十五世紀尼德蘭畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》而產生靈感， 畫中以 「伊甸樂園 → 人間慾望 → 地獄懲罰」 三幕式構成，描繪出人類追求愉悅與墮落之間的矛盾，當中不僅畫面豐富多元且暗藏玄機，其超現實主義的畫風更深深地吸引Jolin。
她表示：「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』。」而這幅畫中極度戲劇化、充滿創造力的構圖，也讓她聯想到這次新專輯《PLEASURE》中探討「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱」的精神與主題結構上有著深層呼應，讓她「看見不同，也是在找共通性」，正如她透過音樂與視覺，不斷挖掘人類追求愉悅背後的真實與自由，「直視並接納生活中的七情六慾，並在喜怒愛樂及苦痛脆弱等各種情緒中得到理解跟釋放，從中獲得的愉悅(PLEASURE) 不僅有著正面力量，所感受到的幸福及滿足感就如同置身在自己的《人間樂園》中恣意遊走，在擁抱慾望的同時，更能重新找回做自己的那份純粹快樂。」
「愉悅之母」Jolin蔡依林向歌迷興奮喊話：「人間樂園任我打造！」（圖／凌時差提供）
誓言要把臺北大巨蛋變成超大型「人間樂園」的Jolin特別引用〈D.I.Y〉的歌詞向歌迷興奮喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園！」
值得一提的是，本次演唱會海報主視覺特別再度邀來《PLEASURE》專輯「七罪花園版」封面掌鏡設計的韓國的攝影師Cho Gi-Seok操刀，擅長以鮮豔對比色彩結合超現實主義元素營造視覺藝術魔幻氛圍的他再度發揮鬼才創意，延續Jolin用音樂語言重新探討「愉悅與罪惡感」界線的主軸，並呼應演唱會「人間樂園」主題，以豐富又具前衛風格元素打造出極具象徵意味又暗藏玄機的華麗視覺。
只見海報中讓Jolin化身成六位自「慾望」而生的「愉悅女神」，包括支配一切慾望的全能女祭司、有著魅惑歌聲的海妖「賽蓮」、美貌絕頂的伊甸園天使、自象徵色慾與禁果的石榴中新生的覺醒之子、以章魚觸眼窺探人心貪嗔癡的異星魅影，以及頂著羊角、掌管自然歡愉的古希臘森林之神等，佐以大量奇艷花朵及自然意象陪襯， 凸顯人體與大自然的共生美學的同時，更讓整體主視覺宛如一座大型「慾望花園」，為這次Jolin大巨蛋「人間樂園」提前揭開一場打破常規、怪誕又詭譎的視覺饗宴。
睽違五年宣布再次啟動全新大型巡演的Jolin本周日(11/2)將於台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦新專輯《PLEASURE》簽名會搶先與歌迷見面，許久沒辦簽名會的她預告將在活動上演唱數首新舊專輯的歌，更興奮透露：「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見！」提前為接下來大巨蛋演唱會暖身！
而在簽唱會結束後Jolin將立即投入演唱會前置彩排行列，此次將連續三天挑戰大巨蛋的演出的她為了以最佳狀態迎戰這場規模四萬人的《PLEASURE》頂級盛宴，將於11月特別飛到洛杉磯LONG STAY展開長達一個月的閉關魔鬼訓練，全力備戰、蓄勢待發的她將以最極致的視覺震撼與音樂能量燃炸大巨蛋，陪歌迷一起用音樂釋放快樂、用愉悅迎接新篇章。
