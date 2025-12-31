快訊／跨年夜又震！ 日本岩手縣外海淺層地震，無海嘯危機

日本岩手縣東部外海2025年12月31日接近午夜時，發生規模5.7的淺層地震。日本氣象廳



在2025年即將結束之際，日本又迎來了一場規模5.7的強震，幸好並無海嘯風險。

週三（31日）夜間，當地時間11時27分，日本本州東北地區的岩手縣東部外海，發生規模5.7地震，震源深度僅30公里。岩手縣盛岡市遭遇的震度最強烈，達到震度4。

岩手縣其他地區，以及鄰近的青森縣、宮城縣，則是有震度3的搖晃。

本月稍早，青森東部海域才又發生規模7的強震，當時日本氣象廳警告接下來可能仍有大規模餘震。

