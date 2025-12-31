快訊／跨年夜恐「雨中倒數」！3縣市大雨特報 一路下到晚上

生活中心／許智超報導

東北季風影響，中央氣象署今（31）日8時40分針對3縣市發布大雨特報，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

大雨特報地區：基隆市、新北市、宜蘭縣。影響時間至31日23時。

今日天氣部分，中央氣象署預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，預測低溫，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大。

降雨方面，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象署表示，今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣；跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。離島天氣：澎湖陰時多雲，18至20度，金門多雲，15至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。

