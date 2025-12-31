快訊／跨年夜震撼彈！《大學生了沒》Nina、小新宣布離婚

《大學生了沒》Nina、小新宣布離婚。（圖／翻攝自Nina IG）





從節目《大學生了沒》出道的女星Nina，2019年嫁給大8歲、同為節目班底的小新，不過近期卻被不少網友發現夫妻幾乎0互動，懷疑兩人感情生變。今（31）日晚間Nina和小新共同發布聲明，宣布和平結束6年婚姻。

共同聲明寫下，兩人在相識至今8年多歲月裡，攜手走過人生許多重要的時刻，回首這段共同努力、彼此扶持的成長歷程，始終心懷感謝，並將這份回憶溫柔珍藏。

Nina和小新表示，在充分溝通與深思熟慮後，兩人決定以和平且理性的方式，為婚姻關係劃下句點。不過在今年聖誕夜、跨年夜，以及即將到來的小年夜與除夕夜，一家四口仍會以最愛的火鍋圍爐團聚，往後也將保有規律的「家庭日」，無論是全家一起出遊或是溫馨團圓。

Nina和小新最後也感謝外界的理解與祝福，「願我們在 2026年，都能在各自的位置上，成為更成熟、也更溫柔的大人」。



