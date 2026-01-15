快訊／路人偏僻橋下驚見「詭異坐姿、臉部模糊」蠟化乾屍 身分確認為35歲男

高雄旗山區馬頭山某橋下今日發現一具風乾蠟化遺體，警方已封鎖現場並報請檢方相驗釐清死因。（示意圖，photo-ac）

有民眾今（15日）上午經過高雄市旗山區馬頭山一帶橋下時，赫然發現一具屍體，遺體狀況詭異，嚇得立刻報警。警方到場後發現，遺體已呈現明顯風乾蠟化狀態，死亡時間疑似已久，經確認身分為一名35歲男性，詳細死因仍待司法相驗釐清。

偏僻橋下驚見詭異遺體？ 警方獲報緊急封鎖現場

警方表示，今早上午9時55分接獲報案，指出旗山區馬頭山某橋下發現疑似遺體。員警趕抵現場後，立即封鎖周邊並通知鑑識人員到場勘查。

初步檢視發現，死者已無生命跡象，且明顯死亡多時，現場未見打鬥痕跡，也未發現外力介入跡象，整體環境相當偏僻，平時少有民眾出入。

遺體呈蠟化風乾 容貌難辨一度無法確認性別

警方進一步說明，死者被發現時呈坐姿狀態，遺體已有明顯蠟化、風乾情形，面部輪廓幾乎無法辨識，導致警方一度難以確認性別，後續才依身形特徵推斷為男性。

由於死亡時間過久，相關細節仍有待進一步鑑定釐清。

身分確認為35歲男子 將報請檢方司法相驗

警方隨即通報高雄市立殯儀館協助處理遺體，並進行身分查證，最終確認死者為一名35歲男性。全案已報請橋頭地檢署，後續將由檢察官進行司法相驗，以釐清確切死因與死亡時間。

