快訊／路透獨家：吳志中本月祕訪以色列

外交部次長吳志中。李政龍攝



路透社11日獨家報導，3名知情人士透露，台灣外交部政務次長吳志中近日祕訪以色列。此際正值台灣尋求與以色列加強防衛合作，這趟行程並未事先公開。

報導指出，由於北京施壓，台灣正式邦交國極少，且以色列僅承認北京，不承認台北。儘管台灣高級外交官員確實會出訪，但前往以色列這類國家的行程仍相當罕見。

台灣視以色列為重要的民主夥伴，並在2023年10月哈瑪斯突襲以色列、引爆以哈戰爭後，對以色列展現強烈支持，自此雙方往來增加。

廣告 廣告

三名要求匿名的消息來源告訴路透，吳志中於最近幾週前往以色列。其中兩名消息人士表示，訪問行程是在本月。

消息來源拒絕透露吳志中會見何人、討論哪些議題，包括他是否提及台灣新的多層次防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。此系統由賴清德總統於今年10月的國慶演說宣布，部分仿效以色列的防空系統。

台灣外交部對吳志中是否曾訪問以色列拒絕置評。外交部在聲明中表示，「台灣和以色列擁有共同的自由民主價值觀，並將繼續務實推動在貿易、科技和文化等領域的互利交流與合作」，同時歡迎更多「互利合作形式」。

以色列外交部未回覆置評請求。

更多太報報導

宏都拉斯總統大選危機加劇 國會委員會宣布拒認證結果

NATO強烈關切中俄繞飛 日美戰機挺進日本海聯演反制

Netflix、派拉蒙搶親大戰 川普劍指華納旗下CNN「賣掉它」