快訊／躲柬埔寨！「太子集團」董事長陳志落網了 遣送回中國調查中
根據《柬中時報》報導，太子集團董事長陳志已於柬埔寨遭逮捕，並已遣送回中國，接受相關調查。
因涉及跨國洗錢、詐騙等罪，陳志去年10月14日遭美國司法部起訴，其中太子集團多個據點就藏身台灣，涉嫌在台洗錢逾45億，震驚社會。
更多鏡週刊報導
鬆綁限韓令？習近平引古文27字鬆口了 李在明分析：有望逐步解決
小二女觀察出「九九乘法表」奧祕！阿公被考倒 3教授全嚇到：沒聽說過
其他人也在看
莫莉助理墜亡！爆高額詐騙背黑鍋遭網暴 經紀人還原經過
時尚網紅莫莉遭《鏡週刊》爆料，她去（2025）年底捲入詐騙事件，事後與經紀人將責任歸咎於前助理，導致對方遭肉搜與網路霸凌，最終於上個月底不堪壓力墜亡。太報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
莫莉前助理遭網暴輕生 經紀人回應了
模特兒莫莉從《大學生了沒》出道，近年出席國際時尚活動有過爭議，日前自曝遭高額詐騙，沒想到今(7)日遭爆與經紀人Henry將責任全推給前助理，導致其飽受網友攻擊，12月底從租屋處跳樓輕生。對此，Henr...華視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
莫莉超慘痛黑歷史被挖出！1萬8千人怒取消關注 醜聞登上世界級新聞版面
時尚網紅莫莉近來再度成為輿論焦點，隨著她去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件後，相關後續處理引發巨大爭議，也讓外界重新翻出她過去多次捲入話題風波的紀錄。其中，最具代表性的事件之一，便是她曾在韓國時裝週「硬蹭」韓流天后 IU（李知恩），不僅遭韓媒點名批評，個人社群粉絲數更在短時間內暴跌 1.8 萬人。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
莫莉是誰？《大學生了沒》通告咖轉戰精品圈 拉IU手裝熟黑歷史再被挖
時尚網紅莫莉去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件，將責任指向前助理，導致對方遭到網路肉搜與長期霸凌，該名前助理最終於上月輕生身亡，消息曝光後引起關注。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄4.2坪「紙片屋」 屋主開價2588萬再求售掀討論
高雄市 / 綜合報導 高雄市三民區，有一棟三層樓的「紙片屋」，占地4.2坪、深度2公尺，多年前有建商想收購，但屋主開價3千萬元沒賣成，如今建案已經開始動工，預計2027年完工後銷售，到時透天厝將會被高樓包圍，現在屋主再降價到2588萬求售，但還是比當地行情價高了約4、5倍，是否能順利脫手，再掀起討論。形狀扁平的3層樓透天厝，占地僅4.2坪、深度2公尺，如同紙片一樣薄，如今再度求售，開價2588萬，附近店家說：「正常那裡，建商已經用很高的金額跟他買了，可是他(之前)還是沒賣，(2588萬)他還是開太高了啦。」這間被稱為是「最強紙片屋」，就位在高雄建工路與建中路口，其實多年前，建商就有想要收購，空拍畫面來看對比更顯眼，後方建案地基已經打好，2022年時動土，基地總面積約770坪，規劃地上32層、地下6層的住宅，預計2027年完工後銷售，但屋主當時開出3千萬，沒收購成功，如今好幾年過去，它孤零零佇立成為孤島，只能再度求售。附近店家說：「他們家以前是在我們這邊很有名的摩托車店的老闆，因為路拆了，他才把它又增高建起來，建商拒絕他他就後悔了，一直想賣。」承租飲料店業者說：「(租)快五年了吧。」記者VS.承租飲料店業者說：「(維持每個月月租大概多少)，1萬5。」黃金三角窗店面目前由飲料店承租，位處的建工商圈，未來有捷運黃線經過，只是喊出這價格，仍比周邊行情高，其他房仲祝遵評說：「開價2588萬，土地單價一坪611萬，目前高雄市還沒有出現過這麼高的土地單價成交的，依照區段的行情來看的話，約莫是100萬到120萬上下。」2千多萬紙片屋，先不論民眾能不能接受，已經成功創造話題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言