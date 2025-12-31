快訊／車流回堵！國3鶯歌交流道小貨車自撞駕駛一度受困車內

記者莊淇鈞／新北報導

消防隊獲報到場搶救。（圖／翻攝自國道即時影像）

國道3號南向53.4公里處鶯歌系統交流道附近，今天（31日）上午10時許，發生1起交通事故，1輛小貨車不明原因自撞路旁護欄，造成左車頭嚴重受損，駕駛也一度受困，消防隊獲報到場，將駕駛救出脫困，所幸駕駛僅左腳受傷，送醫後並無大礙，但事故發生時該路段車流回堵，詳細肇事原因仍待警方後續調查釐清。

北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路請務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

