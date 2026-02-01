快訊／車銀優爆逃稅200億後！金宣虎也爆「同手法」 經紀公司回應了

娛樂中心／彭淇昀報導

韓國接連爆出藝人逃稅，先前車銀優才傳出疑似透過母親名下的空殼公司規避稅負，金額高達200億韓元。沒想到近日憑藉Netflix熱播劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再度攀升的金宣虎，也傳出採取相似手法避稅，兩人皆在同一經紀公司旗下，卻各自設立並運作不同的公司法人。對此，所屬經紀公司Fantagio稍早已出面回應說明。

由金宣虎（左）、高允貞（右）主演的《愛情怎麼翻譯？》在亞洲爆紅，讓金宣虎人氣再度攀升。（圖／Netflix提供）

經紀公司Fantagio回應，承認該法人確實存在，但澄清「該公司已超過1年未運作，在意識到可能引發爭議後，目前正進行註銷清算程序」，此外，公司也進一步補充道，該法人是金宣虎在轉入本公司前就已成立的，當時並不知道會有問題。其目的並非節稅，而是因為金宣虎對舞台劇有熱忱，為了往後持續發展舞台劇事業而成立的。

