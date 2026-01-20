快訊／載1男1女2台灣遊客 熊本阿蘇觀光直升機「疑受衝擊」失聯

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市驚傳一架直升機於今（20）日上午失聯，警方與消防部門正展開搜索行動。日媒指出，機上共有3人，包括一名60多歲的男性駕駛，以及2名台灣籍遊客。

一架從日本阿蘇市「卡德利動物樂園」起飛的直升機驚傳失聯，機上載有2名台灣籍遊客。（圖／卡德利動物樂園官網）

熊本當地消防部門指出，這架直升機於今日上午11點左右從阿蘇市「卡德利動物樂園」（Cuddly Dominion）起飛，其中一名乘客的手機向消防單位發出「飛機受到衝擊」的通知，警方與消防人員隨即在周邊地區近展開搜索，但截至下午1點，仍未發現直升機蹤跡。

根據直升機營運公司代理機構表示，這架觀光直升機上共有3人，包括一名60多歲的男性飛行員，以及2名台灣籍遊客，分別為一男一女，警消目前正積極搜尋中。



