快訊／輔仁大學驚傳火警！校舍黑色濃煙直衝天際 目擊者：有爆炸聲

新北市新莊區輔仁大學驚傳火警！今（12）日下午4時46分左右，積健樓突然竄出濃濃黑煙，目擊者指出：「有一些小爆炸聲，有人知道怎麼了嗎？」消防單位獲報後已派遣多輛消防車到場處理，初步確認起火位置在5樓建築物的2樓教室，火勢已受到控制，所幸沒人員傷亡。

新北市新莊區輔仁大學今天下午驚傳火警。（圖／翻攝自threads）

有目擊者將畫面上傳社群：「輔大積健樓失火，還有一些小爆炸聲，有人知道怎麼了嗎？消防車已經到了。」從目擊者拍攝畫面，可見校園建築物上空竄出濃密黑灰色煙柱，在黃昏中直衝天際，多輛消防車停在校舍外，所幸並未傳出有人受困。

