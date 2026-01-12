快訊／輔大驚傳火警！研究室「不明原因」竄火煙 急疏散師生

社會中心／陳佳鈴報導

起火地點為普通的辦公研究室，內部並無放置易燃化學器材，也並非外傳的變電箱起火。消防人員獲報後迅速到場撲滅火勢。（圖／翻攝畫面）

輔仁大學校園今（12）日驚傳火災，起火點位於校內大樓二樓的一間教授研究室。火警發生時，室內濃煙竄出，引起校內師生一陣驚慌。校方隨即啟動緊急應變機制，疏散該棟大樓人員，所幸事發時研究室內並無人員，未造成受困或傷亡。

據初步了解，起火地點為普通的辦公研究室，內部並無放置易燃化學器材，也並非外傳的變電箱起火。消防人員獲報後迅速到場撲滅火勢，目前現場已拉起封鎖線。至於詳細的起火原因及財損狀況，仍有待火調人員進一步鑑識釐清。

更多三立新聞網報導

真的沒錢？中國學校驚傳收「趴睡費」午休每人每學期收1151元

川普自封「委內瑞拉代理總統」！照片驚呆全球 真相：仿的

站牌吸菸「嘴含菸」硬闖公車！男嗆運將「我有錢愛被罰」 見報警卻秒逃

新北持刀惡煞身分曝！竟是「猛男界RAIN」臉書滿滿丁字褲大肌照

