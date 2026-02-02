快訊／輝達北市科總部簽約進度曝！蔣萬安喊「這日期」 黃仁勳驚訝回應

財經中心／王文承報導

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於1月29日抵台，停留5天，外界高度關注輝達海外總部落腳北士科T17、T18的簽約進度。對於此次未能與黃仁勳見面，台北市長蔣萬安今（2）日受訪表示，黃仁勳此行行程相當緊湊，但雙方一直保持聯繫，也非常期待再次會面，並透露相關簽約作業預計將於農曆年前、約2月10日至15日間完成。對此，黃仁勳也回應，今年行程眾多、相當繁忙，但仍會盡量排開時間進行簽約。

輝達總部簽約日期曝 黃仁勳驚訝回應



針對外界關注是否於2月10日到15日與台北市政府完成北士科總部簽約一事，黃仁勳在受訪過程時，並沒有主動提及相關進度，而是在被問及到2月15日行程，僅以「Really？Oh, that’s great. Maybe, I don’t know.」回應，語氣明顯保留。他隨後補充表示，2026年他十分忙碌，因此沒有對簽約時間作任何具體承諾，只說「I'll do my best.」

稍早，蔣萬安出席萬華區115年度「市長與里長有約」活動時，媒體追問，下週簽約黃仁勳會來嗎？會帶他去吃美食？蔣萬安指出，一切都要看黃仁勳的時間還有行程安排，相關的時程跟進度都會持續地進行，也都往前推進，和輝達也都一直保持溝通，雙方都充分掌握。至於是和黃仁勳簽約還是和輝達子公司簽約？蔣萬安說，估價審議會確定之後就可以議價，就會完成議價訂約，「那農曆年前大概2月10號到15號中間，我們就會來簽約」。

媒體也關心下週簽約時黃仁勳是否會親自出席，甚至是否會安排品嚐美食。對此，蔣萬安回應，一切仍須視黃仁勳的時間與行程安排而定，但相關時程與進度都會持續推進，市府也與輝達方面保持密切溝通，雙方對進度皆充分掌握。

