快訊／輝達台灣設子公司 經濟部核准！

財經中心／王文承報導

全球AI龍頭企業輝達（NVIDIA）進駐台北市的計畫備受關注。台北市長蔣萬安昨（20）日表示，他在18日與輝達代表會面時，對方透露，已著手進行設立台灣子公司的相關作業，雙方也約定將在最快明年農曆年前再次會面並完成簽約，目前申請程序來到經濟部。對此，經濟部表示，由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，經濟部已於11月21日核准Nvidia本次申請案。

廣告 廣告

以下是經濟部全文：



有關媒體報導輝達正在進行設立台灣子公司作業一節，本部投審司先於今年9月26日核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，Nvidia於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，經濟部已於11月21日核准Nvidia本次申請案。

更多三立新聞網報導

尪泡湯遭兄弟狂拍裸照！人妻傻眼「男以理解」 一票人笑翻：妳是煙霧彈

HHTD25／鴻海科技日迎輝二代！從調酒師努力轉型科技業 年薪曝光

【普發現金】郵局臨櫃領1倒數開跑！流程、身分證單雙號分流一次掌握

【普發現金】詐團想撈錢等過年？釣魚網站再現 財政部示警：5網址勿點

