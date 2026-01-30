快訊／輝達尚蓋讚！黃仁勳最器重的「她」 尾牙掌控全場流程

財經中心／師瑞德報導

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）今晚舉辦盛大旺年會，主題定調為「輝達尚蓋讚」，現場席開數百桌，氣氛熱烈非凡。在一片歡騰中，除了執行長黃仁勳的明星魅力外，現場另一大亮點，莫過於一位身穿俐落套裝、眼神銳利，全場飛奔指揮調度的女將：她正是前台積電最年輕副總、現任輝達副總裁李文如（Vanessa）。

昔日台積電「V姊」親力親為 馬路邊緊盯「老闆」動向

李文如（Vanessa Li）在半導體圈素有「V姊」之稱，去年7月才從台積電採購副總一職華麗轉身，接任輝達企業級用戶相關的WWFO部門副總裁，掌管台灣區銷售大權。今晚雖是輝達的歡樂時刻，但李文如卻展現了如臨大敵的嚴謹態度。

據現場觀察，早在活動開始前，李文如便已忙得不可開交。她不只在會場內確認動線與流程，更被目擊親自跑到會場外的馬路邊，神情專注地盯著車道盡頭，不時低頭確認時間與訊息，顯然是在隨時掌握「老闆」黃仁勳的車隊何時抵達。這位在科技界喊水會結凍的女強人，此刻卻像個盡責的總管，不放過任何一個接待細節，從場內的座位安排到場外的迎賓動線，全都親自把關，展現了強大的執行力與控場能耐。

輝達「尚蓋讚」旺年會登場，黃仁勳穿招牌皮衣嗨翻全場。副總李文如首度鎮場，從路邊迎賓到場內指揮親力親為，面對黃仁勳點名更精準回報人數，展現強大控場力，成全場嬌點。（圖／記者師瑞德攝影）

