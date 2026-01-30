快訊／輝達尚蓋讚！黃仁勳證實與「聯發科」合作 點名「下個金礦」

財經中心／師瑞德報導

輝達（NVIDIA）旺年會今晚熱鬧登場，以台味十足的「輝達尚蓋讚」為主題，執行長黃仁勳身著活潑的夏威夷花襯衫，內搭深色上衣與休閒褲，一派輕鬆地現身會場。他心情極佳，看著現場滿滿的人潮，開心地用中英文夾雜說：「感覺很台灣（Feels very Taiwan）、感覺很棒！」

感性謝台灣夥伴 曝已與張忠謀共進晚餐

黃仁勳感性表示，這是一年中最喜歡的時刻，以此慶祝新年並感謝員工去年的努力。他提到，過去一年輝達非常忙碌，推出了許多新產品，幫助眾多公司進入人工智慧領域。他特別強調：「台灣的公司和合作夥伴對我們非常支持，我對此充滿感激。」

當被問及此次台灣行的私人行程，黃仁勳透露，目前唯一的私人聚會是與台積電創辦人張忠謀（Morris）共進晚餐，「非常高興能見到他」。他也提到已經在南崁新辦公室與員工開過會，接下來的週末將馬不停蹄地與供應鏈夥伴聚餐開會，行程滿檔。

證實聯發科合作案 輝達擴張急需「海量人才」

針對外界關注與聯發科的合作傳聞，黃仁勳大方證實：「是的，我們與聯發科合作打造了一款非常強大的SoC（系統單晶片）。」他指出該晶片低功耗但效能強大，專為具備強大AI運算的電腦所設計。

談及輝達在台灣的發展，黃仁勳強調公司成長飛快。過去輝達只設計GPU，現在產品線已擴展至網路晶片、交換器晶片、智慧資料處理器及CPU等七種不同類型的晶片。「我們設計的晶片數量從一種變成了七種，我們需要大量的工程師。」他更進一步向現場喊話：「我們需要晶片設計、系統設計、軟體工程師、供應鏈夥伴......我們需要很多人，非常多的人（Lots and lots of people）。」

看好量子運算前景 讚台灣科學實力深厚

此外，黃仁勳也談到了量子運算的佈局。他認為，雖然未來運算仍以CPU、GPU及AI為主，但在模擬數位生物學及材料科學等領域，量子電腦將扮演關鍵角色。輝達正致力於整合GPU與QPU（量子處理器）的混合超級電腦。他最後盛讚台灣：「很高興看到台灣在科學領域有很深的根基，並且非常專注於量子運算。」

