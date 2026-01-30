快訊／輝達尾牙！黃仁勳最愛「Fruit Lady」 通化街水果阿婆成座上賓

財經中心／王文承報導

輝達（NVIDIA）台灣分公司今（30）日在南港展覽館2館1樓舉辦年度尾牙，AI教父、輝達執行長黃仁勳親自出席。今年尾牙主題為「輝達尚蓋讚」，吸引超過2000名員工共襄盛舉。黃仁勳一現身便成為全場焦點，他一改過往標誌性的皮外套造型，改穿夏威夷風格花襯衫搭配黑色長褲，整體風格相當休閒，並主動向媒體打招呼，笑稱自己今天的穿搭「非常有台灣味」，瞬間炒熱現場氣氛。不過，真正讓現場驚呼的，還不只黃仁勳的造型。這次尾牙還迎來一位「特別嘉賓」，讓在場員工又驚又喜，也意外展現出黃仁勳私下重情重義、念舊感恩的一面。

不是劉揚偉！輝達尾牙神祕嘉賓身分曝光



今年尾牙主題定為「輝達尚蓋讚」，延續輝達一貫高規格、高話題的傳統，從入口大型看板曝光開始，就吸引不少員工搶拍打卡，現場氣氛明顯比往年更加熱烈。原本媒體以為黃仁勳將從正門現身，沒想到他卻低調從側門進場，驚喜登場的花襯衫造型也成為全場討論焦點。

黃仁勳受訪時表示，過去一年相當忙碌，輝達推出了許多新產品，也協助眾多企業正式跨入人工智慧領域。他特別感謝台灣企業與合作夥伴給予的支持，並強調所有員工都非常努力，因此今晚就是要好好一起慶祝。

通化街水果阿嬤，也受邀成為輝達尾牙宴的座上賓，此舉不僅讓現場員工又驚又喜，也展現出黃仁勳私下重情重義、長期關心並照顧水果阿嬤的一面。（圖／記者師瑞德攝影）

值得一提的是，黃仁勳不僅與2000多名員工同歡，這次尾牙還出現一位特別嘉賓——每次他來台必定造訪的通化街水果阿嬤，也受邀成為輝達尾牙宴的座上賓。此舉不僅讓現場員工又驚又喜，也展現出黃仁勳私下重情重義、長期關心並照顧水果阿嬤的一面。

