快訊／輝達案圓滿！地上權塗銷＋土地返還 新壽T18案正式畫句點
財經中心／師瑞德報導
台新新光金（2887）今（21）日代子公司新光人壽公告，董事會已通過與台北市政府「合意解約」北士科T18街廓地上權契約，等於把原本標下的北投區軟橋段93地號市有土地使用權退回北市府。該案是新壽在2021年10月透過公開招標取得，面積約1.6萬平方公尺（約4,852坪），當時權利金約16.02億元。如今解約後，新壽需辦理地上權塗銷並返還土地，北市府則依協議返還新壽為履約支出的相關成本。
解約主因：北士科T18轉作輝達總部用地
這次解約並非臨時起意。新光人壽10月已對外說明，為化解北市府與輝達（NVIDIA）就北士科T17、T18開發的卡關狀況，董事會授權以「國家公益優先」為前提，和北市府談合意終止地上權，好讓輝達能在該區設置海外總部與研發基地。此次正式公告，等於把先前的授權結論落地成董事會決議。([tsholdings.com.tw][1])
北市將返還成本、議會已列案備查
依公告內容，北市需返還新壽履約成本；台北市議會11月初的備查案也提到，市府為終止T17、T18地上權並返還成本，將動支平均地權基金，屬重大金額支出程序。([交通部中央氣象局][2])
後續影響：資產退出、改寫北士科版圖
對台新新光金與新壽來說，T18解約代表北士科開發權利退出，短期少了不動產開發題材，但可回收已投入成本、降低長期持有與開發不確定性；而對北市與產業端，T18釋出後與T17連成一塊，等於替輝達在台灣的關鍵投資清出跑道，北士科也可能由「保險業地上權案」轉向「AI總部聚落」。
