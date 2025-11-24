快訊／輝達用地有解 吳東亮：新壽盡心協助，盼獲社會最大肯定

財經中心／師瑞德報導

輝達在北投T17、T18街廓的用地問題拍板落幕。台新新光金控董事長吳東亮今(24)日出席台新投信與新光投信合併茶會受訪時表示，樂見整起事件「有個完美結局」，並特別替新光人壽發聲。他強調，新壽成立60年來始終與台灣民眾站在一起，也一直思考如何讓台灣更好，這次更是「盡心一起協助把NVIDIA留下來」，希望社會大眾能給新壽董監事與員工最大的肯定。

協助輝達留台 盼市府談判越快越好

談到輝達後續布局，吳東亮說，新光人壽在過程中全力配合，希望能把輝達留在台灣。他也期許台北市政府與輝達的談判能順利成功，讓輝達「真正留在台灣，越快越好」。他指出，事件走到現在，重點已不只是土地本身，而是讓國際級AI企業在台灣落地、生根，對產業信心與供應鏈都具指標意義。

台新早就是輝達客戶 AI合作持續推進

吳東亮也透露，台新與輝達的合作本來就不只一條線。他表示，台新原本就是輝達客戶，台新的AI部門約在2、3年前就已採購輝達晶片投入內部應用，相關研發也陸續導入金融服務場景，「一些服務就漸漸在落地了」。他強調，未來仍會在不同部門持續深化合作。

壽險合併拚2026如期上路 新壽資產將成投信後盾

至於新光人壽與台新人壽合併進度，吳東亮表示，配合明年新會計制度與ICS實施，兩家壽險公司預計在2026年1月1日如期完成合併。他進一步解釋，金控整併後資產規模約8兆4千多億元，其中一半來自新光人壽，壽險端的龐大資產將是集團推動資產管理、壯大「亞洲資產管理中心」的重要支柱。

他也回應董事會新增兩位新光人壽資深副總擔任董事的安排，直言這是為了強化壽險與投信之間的橫向整合，「星光人壽對投信發展會是很重要的關鍵因素」。吳東亮說，未來若台新投信能提供更好、更多元的資產管理服務，將有助於帶動整體資產成長，跨子公司協作會是下一階段的重點。

