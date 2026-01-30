快訊／輝達第二總部落腳士林洲美有譜？黃仁勳一句曖昧回應 留想像空間

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳來台第二日，傳出輝達將在北市士林洲美蓋第二總部傳聞，黃仁勳燦笑回應「聽起來很讚」、還說「Possibility may be is a probability.」。雖未正面回應，但讓外界留下無限想像空間。（圖／三立iNEWS）

輝達是否在台北再蓋第二總部，再度成為市場熱議焦點。輝達執行長黃仁勳昨（29）日抵台後，今（30）日被問及是否考慮在士林興建第二總部時，並未正面否認，反而笑說「在士林蓋第二總部嗎？聽起來很讚」，接著補上一句耐人尋味的話：「Possibility may be is a probability，who knows。」一句話立刻點燃外界想像，也讓原本僅止於傳聞的第二總部話題，出現實質溫度。黃仁勳接受採訪後，隨即前往北市南港輝達辦公室與員工們開會。

一句話留伏筆 市場解讀空間大



黃仁勳進一步表示，輝達在台灣擁有大量員工、供應商與客戶，台灣業務成長非常強勁，同事們也都十分努力，「所以我很開心可以在台灣蓋總部」。雖然未直接證實第二總部計畫，但態度明顯正向，被市場解讀為「至少沒有排除可能性」。

洲美段再被點名 北市府低調



先前市場盛傳，輝達除已確定落腳北投士林北士科外，後續可能再於台北市設立第二總部，潛在地點即為洲美段一帶，不排除為洲美國小預定地。對此，北市府高層表示尚未接獲相關訊息，輝達方面也未正式回應，但相關討論已在產業圈與地方層面持續延燒。

台灣深耕近30年 空間需求浮現



事實上，黃仁勳去年在台北國際電腦展宣布台灣總部落腳北士科時，就曾直言輝達在台灣深耕近30年，規模成長極快，「需要更多椅子」，辦公空間已成現實需求。如今再傳第二總部，正好呼應其長期布局邏輯。

一句機率說 引爆多重效應想像



法人解讀，若輝達真在台北形成雙總部布局，不僅象徵對台灣AI與半導體供應鏈的高度信心，也可能牽動就業、產業聚落與城市發展。黃仁勳一句「可能性就是機率」，留下的，正是市場最關注的關鍵訊號。

