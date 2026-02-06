快訊》輝達總部權利金122億 李四川曝：最快11日簽約

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18，台北市長蔣萬安今（6日）透露，已與輝達完成議價。台北市副市長李四川下午宣布，中午已與美國輝達總公司以122億議價完成，預計最快11日簽約，若來不及，也會在農曆過年前、13日前完成。

李四川指出，當初在議會報告過，原則上，與新壽解約完後，市府跟輝達初步估計權利金在125億以下，裡面有新壽的解約款項，輝達須概括承受的部分約14億多，當中包括營業稅1.6億，後來跟中央釐清後，1.6億是可以退還的。因此，現在輝達概括承受約12億多，包括在122億裡。

廣告 廣告

有關簽約儀式的進行方式，李四川透露，輝達美國公司還要進行內部討論，因簽約是跟子公司簽，原則上，北市府還是會配合雙方的協定，看是官式或是什麼樣的方式，只要能簽約，大概都會協商配合。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨通過提名張嘉郡 2026雲林縣長對決劉建國

北市鼠患危機！吳靜怡轟：柯文哲、蔣萬安道歉！藍白擋預算 疾管署不需要錢嗎？