快訊／輝達落腳地確定了！地點「在這裡」
[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）海外總部原選在北士科T17、T18，一度和新光人壽喬不攏，外界高度關注最終落腳地。台北市長蔣萬安表示，今（29）日中午跟輝達總部開視訊會議，輝達明確表示，海外總部就會在北市科T17、18。
蔣萬安今日中午跟輝達總部開視訊會議，並指出輝達有兩點聲明，第一，輝達明確表示，他們海外總部，就會在北市科T17、18，並請北市府協助公開說明；第二，輝達希望盡快跟新光人壽完成合意解約程序。
蔣萬安表示，北市府接下來會啟動包含都市計劃變更在內的行政程序，希望能夠以最快的速度，讓輝達海外總部順利落腳台北，稍晚將對外宣布。
