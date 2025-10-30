快訊／輝達落腳地確定了！地點「在這裡」

▲輝達計劃於北士科設立台灣總部。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）海外總部原選在北士科T17、T18，一度和新光人壽喬不攏，外界高度關注最終落腳地。台北市長蔣萬安表示，今（29）日中午跟輝達總部開視訊會議，輝達明確表示，海外總部就會在北市科T17、18。

蔣萬安今日中午跟輝達總部開視訊會議，並指出輝達有兩點聲明，第一，輝達明確表示，他們海外總部，就會在北市科T17、18，並請北市府協助公開說明；第二，輝達希望盡快跟新光人壽完成合意解約程序。

廣告 廣告

蔣萬安表示，北市府接下來會啟動包含都市計劃變更在內的行政程序，希望能夠以最快的速度，讓輝達海外總部順利落腳台北，稍晚將對外宣布。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

神準預言柯文哲出事！命理師看蔣萬安「有無總統命」 結果超驚人

柯文哲要出書！陳佩琪點菜「這兩本」 書名曝光超有看頭

非洲豬瘟延燒！媒體人揪中市府1說法「信任崩盤」：帶衰國民黨