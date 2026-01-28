快訊／輝達首次增資台灣33億元在北士科建亞太總部 經濟部准了！

經濟部今天准予輝達增資台灣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份。 圖為輝達執行長黃仁勳在CES展示Rubin GPU及Vera CPU。美聯社



經濟部投審司今（28）日表示，美商NVIDIA CORPORATION獲准以新台幣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份。據了解，經濟部已在去年 9 月26 日核准美商 Nvidia 設立「台灣輝達經典股份有限公司」，並在去年11月12日火速批准其申請修改投資計畫為10億元，本次是首度增資並獲准，總計美商輝達對台灣輝達經典公司的總投資金額為43億元。

另外，關於台積電擴大赴美投資部分，經濟部表示，目前尚未收到申請案。

經濟部今天召開投資審議會，會中通過2件僑外來台投資案、4件對外投資案，及1件對中國大陸投資案。

2件外商來台投資案，分別是美商 NVIDIA CORPORATION獲准以新台幣33億元，購購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園 區之土地取得、開發。

另一案為英商 STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED 以對海盛風電的債權，約新台幣15億4,141.5萬元，認購投資事業增資股份，用以支持海盛發電股份有限公司建置離岸風電案場。

對外投資獲准共4案，總金額11.65億美元。華碩電腦獲准以5億美元增資新加坡ASUS GLOBAL PTE. LTD.，從事3C資訊產品銷售業務。

台哥大公司獲准以9,000萬美元，投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA LIMITED，再透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION），從事全球影視製作與發行業務。

鴻海獲准2案，分別是准予以2.25億美元增資巴西 FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.，從事電腦及手機製造業務。以及以3.5億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD ，再轉增資越南 FUKANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，從事電子產品製造及組裝業務。

上市櫃公司對中國大陸投資部分，中國信託商銀行獲准以人民幣4億4,540萬元 （約6,386.4萬美元），受讓大陸地區廈門金美信消費金融有限責任公司股權暨增資，從事經營消費金融相關業務。

