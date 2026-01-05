快訊/輝達黃仁勳CES演講再穿閃亮皮衣！回防車用 推「會思考」Alpamayo模型推進自駕技術

輝達執行長黃仁勳 CES 專題演講。翻攝自官網



在今年CES展大會演講嘉賓AMD執行長蘇姿丰開講前，「不請自來」的AI天王輝達執行長黃仁勳率先開場，黃仁勳今年穿上與去年相同閃亮皮衣，獻出今年度首場專題演講，聚焦「物理AI」應用的車用領域，因應實體物理AI難以預測特質，輝達宣布推出Alpamayo模型，透過這個會「思考」的Alpamayo模型工具，推進自駕技術和機器人自主技術。

黃仁勳今年仍以賭城風格，穿上閃亮皮衣開場，不過，會場投影片播到一半就當機，黃仁勳笑說，這是不會發生在聖塔克拉拉，可能是因為在拉斯維加斯，外頭一定有人賭贏了。

輝達今天宣布的新產品系列的核心是Alpamayo 1，一款具備100億參數的鏈式思維推理視覺語言行動（VLA）模型。透過模型使自動駕駛車輛能更貼近人類思維模式，從而解決複雜邊際案例，例如在繁忙路口遭遇交通號誌故障時，即使缺乏先例經驗也能自主判斷應對策略。

黃仁勳表示，輝達是所有模型開創者，而2026年是不可思議的一年，實體人工智慧的ChatGPT時刻已然來臨——當機器開始理解、推理並在現實世界中採取行動，Alpamayo為自動駕駛車輛注入推理能力，使其能解析罕見情境、在複雜環境中安全行駛，並闡明其駕駛決策。 輝達目標就是希望為來所有車輛都能自動化。

