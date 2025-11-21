快訊／輻射檢驗27萬次「不合格0」日本福食全解禁！食藥署3圖說明一次看

記者簡浩正／台北報導

日本食品回歸常態管理措施。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今(21)日傍晚公告廢止「雙證」與「逐批查驗」等措施，即日起生效，相關食品進口回歸源頭管理及一般邊境管制，意即日本政府就其限制流通的食品品項，由該國進行管制，我國食藥署於邊境依《食品安全衛生管理法》抽樣檢驗輻射。即日本福島5縣食品管制全解禁。

食藥署指出，全世界99%國家已回歸日食常態管理。（圖／食藥署提供）

食藥署表示會持續把關食安。（圖／食藥署提供）

食藥署今日傍晚發布「日本食品回歸常態管理措施」新聞稿。根據國際原子能總署(International Atomic Energy Agency, IAEA)公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

廣告 廣告

自 2011 年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗 27 萬餘批次，不合格率為 0 ，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」 。

在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。 目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含香港、澳門)、俄羅斯及韓國。

更多三立新聞網報導

多噴3萬醫藥費！他赴日旅遊突尿不出來「攝護腺腫成4倍」竟感冒藥惹禍

別吃錯！他吃腸胃藥2個月竟引發憂鬱症 醫揭「關鍵成分」：4症狀快回診

衛福部消滅「直美」亂象！石崇良說重話：醫師不是畢業就能獨立執業

衛福部消滅「直美」亂象！急診醫憶實習過往 逆風吐「1大改變」

