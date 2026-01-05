快訊／轉彎進加油站！休旅車遭大貨車攔腰撞「對折」 男子困車內無呼吸

記者林意筑／台東報導

台9線南迴公路驚傳嚴重車禍！今（5）日晚間7時許，有輛黑色休旅車行經大武鄉路段時行駛在內線車道，疑似欲跨越道路左轉進入對向的加油站，未料後方轎車見狀煞不住追撞上，導致休旅車被推撞至對向車道，導致行駛在對向車道上的大貨車閃避不及攔腰撞上休旅車，撞擊力道猛烈，休旅車體嚴重變形、幾乎對折，休旅車駕駛受困在內，當場失去生命跡象，經救護人員搶救出送醫治療中。至於事故發生原因及相關肇事責任，仍有待警方進一步調查釐清。

撞擊力道猛烈，休旅車嚴重變形。（圖／翻攝畫面）

今日晚間7時許，年約60歲男子駕駛休旅車沿著台9線南迴公路行駛，行經大武鄉路段時，疑似欲前往對向的加油站加油，便切換車道至內線，準備左轉跨越車道進入加油站。沒想到行駛在後方的轎車見狀後煞不住，追撞上停駛的休旅車，導致休旅車被推撞至對向車道，而當時行駛路過的大貨車見狀後急煞，但仍閃避不及攔腰撞上休旅車。

消防人員動用破壞器材撐開變形車體將受困駕駛救出。（圖／翻攝畫面）

撞擊力道猛烈，休旅車嚴重變形，車體幾乎「對折」成「V型」，駕駛則受困在車內，當場失去生命跡象，警消人員獲報趕抵，立即動用破壞器材撐開變形車體，歷時約20分鐘將受困駕駛救出，隨即將其送往大武衛生所進行緊急救治。至於事故發生原因及肇事責任，有待警方進一步調查釐清。

