快訊／轉運站車輛爆炸！白衣男「凸眼破頭」被拖出…副駕燒木炭：在烤肉

記者林俊華、莊淇鈞、簡榮良／新北報導

大雨裡燒成火球！新北市瑞芳區遊覽車轉運站，今（17）日晚間19時許，停車場內一輛轎車發生爆炸意外，火勢迅速吞噬車體只剩骨架，剛下班的2名員工目擊車上有人，趕緊報警，及時將31歲鄭姓男子救出，鄭男酩酊大醉，站都站不穩，頭部擦挫傷、燙傷滲血，眼睛瞪大凸出；他初步供稱在車上烤肉、抽煙時不慎點燃火種引發火勢，本以為是瘋言瘋語，未料，火滅後副駕駛座驚見一堆燒紅的木炭，座椅成了烤肉架，有縱火嫌疑。酒後吐真言，讓在場所有人看傻了眼。

廣告 廣告

31歲鄭姓男子酩酊大醉，站都站不穩，頭部擦挫傷、燙傷滲血，眼睛瞪大凸出，供稱在車上烤肉，堆滿燒紅木炭。（圖／翻攝畫面）

消防局於今日晚間18時59分獲報，新北市瑞芳區調和街遊覽車轉運站發生爆炸，停車場內一輛自小客車全面燃燒，緊急出動3車8人前往灌救，所幸有2名剛下班的民眾目睹，在第一時間合力將鄭男拖出車外。

鄭姓男子身穿白襯衫、西裝褲配皮鞋，一席上班族標配，體力不支站都站不穩，話說不太清楚，明顯喝酒醉；面對詢問，他供稱自己是在車上烤肉，抽煙時不慎點燃火種，跳針式回覆：「要拿烤肉的東西」，再替整起意外增添更多疑點。

停車場內一輛自小客車全面燃燒，緊急出動3車8人前往灌救。（圖／翻攝畫面）

然而，滅火後有驚人發現！副駕駛座竟堆滿燒紅的木炭，與鄭男說法不謀而合，不排除縱火。警方調查，車子是鄭男母親所有，鄭男無前科，有情緒不穩、神智不清及燙傷現象，由醫護人員送往長庚醫院就醫，無其他人員受困。詳細起火原因還要進一步釐清。2名員工晚一步下班，救了一條性命。

火滅後副駕駛座驚見一堆燒紅的木炭，座椅成了烤肉架，男子疑似縱火。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

未成年同性情侶…窒息愛！「安全帽尻vs搧巴掌」上帝視角曝：她酒駕

月世界…淪腐臭垃圾谷！邱議瑩不滿被影射怒了：罰到傾家蕩產

月世界淪陷！「2層樓深垃圾谷」流湯腐臭…破袋挖出「這些東西」曝債主

找到遺體了！黃昏戀男友「載女屍兜風」又回亡命點…動機不明

