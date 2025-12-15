快訊／「轟一聲巨響」台南新營晚間氣爆 鐵門招牌炸飛、店面外牆全毀！畫面曝

台南新營文化街晚間發生疑似瓦斯氣爆事故，一樓店面與外牆嚴重受損。（翻攝畫面）

台南市新營區稍早傳出疑似瓦斯氣爆事故，位於文化街的民宅兼店面在夜間突然發生爆炸，造成建築外觀嚴重受損，鐵門與招牌被震落，現場一片凌亂。消防單位獲報後迅速出動人車前往處理，初步確認有2人受傷，所幸皆意識清楚，詳細事故原因仍待釐清。

晚間8點多傳爆炸聲 警消迅速到場封鎖現場

台南市消防局指出，今（15日）晚間8時07分接獲民眾報案，指新營區文化街一帶疑似發生氣爆事故。消防局隨即派遣新營等分隊趕赴現場，合計出動8輛消防車、20名警消人員，同步通知警方及多個相關單位到場協助。

廣告 廣告

警消於晚間8時14分抵達後，立即展開安全檢查與現場處置。現場未發現明火，但1樓店面及建築外牆受損明顯，鐵捲門、招牌與雜物散落街道，爆炸威力可見一斑。

台南新營氣爆原因是什麼？是否與桶裝瓦斯有關？

消防局晚間8時31分進一步說明，經初步研判，事故疑似發生於煮食過程中，使用桶裝瓦斯時不慎引發氣爆。不過，相關細節仍需等待後續鑑識與調查結果確認，確切肇因尚未定案。

氣爆事故造成多少人受傷？多個單位進場協助善後

消防單位初步清查，事故共造成2人受傷，分別為屋主及一名路過行人，兩人皆意識清楚、可自行行動，已由救護人員送往醫院治療，實際傷勢仍待院方回報。

此外，警方、區公所、自來水公司、瓦斯公司、環保局及台電人員也陸續到場，協助交通管制、公共設施檢查與後續安全評估，避免二次危險發生。

更多鏡週刊報導

「若早一點我就不在了...」板橋府中氣爆凌晨炸翻街頭 她的「生理期插曲」竟成救命伏筆

馬路滿是爆炸碎片！板橋府中凌晨「爭鮮、定食8」整層炸裂 侯友宜到場發聲了

花蓮災區黑淤泥不是廢土？馬太鞍溪600萬噸被點名「超有潛力」 成分揭曉