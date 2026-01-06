快訊／辛柏毅上尉總飛行破600小時搜救中

▲快訊／辛柏毅上尉總飛行破600小時，夜航失聯全力搜救中。（圖／IDF經國號臉書粉專授權）

[NOWnews今日新聞] 空軍今（6）日傳出國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。失聯的飛行官辛柏毅，已婚且尚未育有子女，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時25分，其中在該機種的總時數為371小時35分，事發當時正執行難度較高的夜間飛行課目。

根據軍方紀錄顯示，此次任務使用的戰機機身鐘點為3894小時，發動機總時間則為5447小時，目前搜救行動已全面展開，海、空及漁業署等單位全力支援中。

