快訊／辛柏毅出事前曾喊三次「跳傘」軍方沒得到求救訊號…無法證實1事

政治中心／陳弘逸報導

空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛F-16單座戰機，昨天（6日）從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務時，不明原因傳出事故，在外海失聯，目前仍未尋獲。空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會，還原案發經過，並表示事故發生前，辛柏毅跟長隊機失散，隨後現高度下降，接著就透過無線電喊出「跳傘、跳傘、跳傘」接著失聯。由於沒得到信標機求救訊號，因此軍方沒有事證可確實證明有確實跳傘動作。

空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會，還原案發經過。（圖／翻攝自國防部發言人）

生死未卜。失聯飛官本身是澎湖人，消息傳回家鄉，不少親友得知後，紛紛前往湖西天后宮向媽祖婆祈求保佑，願能逢凶化吉，盼能及早尋獲辛柏毅。

針對這起事件，空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會，還原案發經過，訓練當晚7時27分30秒，出現TWO LOST（雲中失散），時隔不到一分鐘，救出現高度下降，接著，辛柏毅就透過無線電喊出三次跳傘。

對此，軍方表示，該事故戰機的機身與發動機定檢出場，至今都無重大故障；但事故當下，尚未得到信標機求救訊號，因此沒有事證可確實證明有確實跳傘動作。

