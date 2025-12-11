快訊／迪士尼重磅宣布「砸310億」 投資 OpenAI

迪士尼宣布「砸310億」 投資 OpenAI。（資料照／東森新聞）





迪士尼公司（The Walt Disney Company）於當地時間11日上午宣布，將對OpenAI 投資10億美元（約新台幣310億）的股權，並允許用戶在其Sora應用程式中，使用迪士尼版權角色製作影片。

根據CNBC報導，OpenAI於今年9月推出Sora，這款工具讓使用者只需輸入文字指令，就能生成短影片。依據這項最新的3年授權協議，Sora 用戶自明年起，可使用來自迪士尼、漫威、皮克斯與星際大戰等超過200個角色，進行內容創作。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）在聲明中表示，，「人工智慧的快速發展，正為整個產業帶來重要轉折。透過與OpenAI的合作，我們將以負責任的方式，運用生成式AI擴展故事的觸及，同時尊重並保護創作者及其作品。」

在這份協議中，迪士尼指出，公司將獲得追加購股權，並成為OpenAI的重要客戶。

根據迪士尼發布的資訊，公司也將導入OpenAI的ChatGPT給內部員工使用，並與OpenAI合作開發新的工具與體驗。

Sora於今年秋季上線後，迅速登上Apple App Store榜首，但也引發爭議，因為大量用戶湧入平台，生成包含各大品牌與角色的影片。

美國電影協會（MPA）曾在10月指出，OpenAI必須「立即且果斷」採取措施，防止 Sora 涉及版權侵害。

OpenAI奧特曼（Sam Altman）在Sora上線後的部落格文章中表示，未來將提供更「細緻的控制」，以管理角色生成方式。

隨著AI新創迅速改變人們與線上內容互動的方式，包含迪士尼在內的多家媒體公司，也展開一連串新的法律行動，以試圖保護自身的智慧財產權。

迪士尼於10日深夜向Google發出停止侵害（cease and desist）函，指控Google「大規模」侵犯其版權。

這份被CNBC取得的信件指出，Google 使用迪士尼的受版權保護作品訓練模型，並未經授權散布相關內容。

環球影業與迪士尼也對AI圖像生成工具 Midjourney提出訴訟，指控該公司不當使用並散布其電影角色的AI生成版本。迪士尼並於9月向Character.AI寄發停止侵害函，要求該新創停止未經授權使用迪士尼角色。

然而，迪士尼此次與OpenAI的合作，顯示公司並未完全排除與AI平台合作的可能性。

雙方表示，已共同承諾將以「保護使用者安全、尊重創作者權利」的方式運用AI，並「尊重創意產業」。OpenAI也同意維持「強而有力的控管」，避免平台生成違法或有害內容。

此次合作所開放的角色，包括米奇、愛麗兒、仙杜瑞拉、鋼鐵人與黑武士等。不過，迪士尼與OpenAI強調，這份協議不包含任何藝人肖像或聲音。

另外，用戶也能在ChatGPT Images中使用相同的迪士尼 IP，以自然語言指令生成圖片。

奧特曼在聲明中表示，「迪士尼是全球故事敘事的黃金標準，我們很高興能合作，讓 Sora 與ChatGPT Images帶來全新的創作與內容體驗。」

此外，部分精選的Sora影片也將在迪士尼串流平台 Disney+上架供觀賞。

