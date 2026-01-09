快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股

財經中心／師瑞德報導

台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。

記憶體過熱！南亞科、晶豪科「全額交割」最嚴厲

在這波處置名單中，記憶體大廠南亞科（2408）與晶豪科（3006）因近期股價波動劇烈，且連續觸及警示標準，被判定違規情節較重。自1月9日起至1月22日止，將採取「每20分鐘撮合一次」的分盤交易措施。

廣告 廣告

此外，這兩檔股票採取「預收款券」機制，意即投資人無論買賣張數多寡，都必須先向券商繳納全額股款或圈存股票才能掛單，流動性將大幅受限。與晶豪科連動的可轉債晶豪科一（30061）也同步比照辦理。

華邦電、力積電入列 5分鐘撮合「留校察看」

交投熱絡的華邦電（2344）與力積電（6770），則因連續5個營業日達到注意交易資訊標準，同樣自今日起被列入處置。不過刑期稍輕，採取「每5分鐘撮合一次」的管制措施，且僅在單筆委託達10張或累積達30張時才需預收款券。

華邦電的處置期間較長，將一路關到1月26日；力積電則處置至1月22日。旺宏的可轉債旺宏二（23372）也因漲幅過大，同步列入5分鐘處置名單。

群聯、群創仍在服刑中

除了今日新增的「新同學」，記憶體控制晶片龍頭群聯（8299）及其可轉債，以及面板大廠群創（3481）、模組廠威剛（3260）早前已於1月7日開始處置，目前仍在「服刑」期間。

其中，威剛因短線當沖過熱且漲幅過大，被處以每20分鐘一盤的重刑；群聯與群創則維持5分鐘一盤的交易節奏。

投資人注意！流動性風險增

法人提醒，一旦股票進入處置期間，由於撮合時間拉長且部分需預收款券，買盤力道通常會減弱，股價容易出現量縮整理或震盪。手中持有上述個股的投資人，務必留意流動性風險，並注意各券商的交割規定。

1. 南亞科 (2408)

2. 晶豪科 (3006)

3. 晶豪科一 (30061)

4. 華邦電 (2344)

5. 力積電 (6770)

6. 旺宏二 (23372)

7. 群聯 (8299)

8. 群聯二 (82992) - 文中提及「及其可轉債」

9. 群創 (3481)

10. 威剛 (3260)

11. 金居 (8358)

12. 昶昕 (8438)

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

大哥累了二哥扛！台積電休息免驚 這「3」檔ETF靠聯電賺波段

誰把台股變大了？揭開「7兆帝國」頂層設計圖 指數公司三引擎全開

贏麻了！台灣人均GDP狠甩日韓 我稱霸四小龍

台股衝3萬靠它！專挑爆發股上市賺翻 打造「市值巨獸」造王者現身

